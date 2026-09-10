Звідки прилетіла міжзоряна комета 3I/ATLAS: її хвіст видав походження

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA

Астрономи отримали нові дані про походження міжзоряної комети 3I/ATLAS, вивчивши склад її іонного хвоста. Аналіз показав, що об'єкт сформувався за надзвичайно низької температури далеко від своєї материнської зорі.

Про те, що вдалося дізнатися про походження комети 3I/ATLAS, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Що знайшли у хвості 3I/ATLAS

Дослідження очолила докторка Леа Ферелек з Університету Нортумбрії за участі науковців з Единбурзького університету.

Учені спостерігали за іонізованим газом, який витікав із комети під час її віддалення від Сонця під дією сонячного вітру. Для цього використовували прилад WEAVE у режимі спектроскопії LIFU, встановлений на 4,2-метровому телескопі William Herschel Telescope на Канарських островах.

Завдяки його чутливості астрономи одночасно виявили у хвості п'ять різних типів іонів. Для міжзоряного об'єкта такий результат отримали вперше.

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Ключовим результатом стало вимірювання співвідношення азоту та оксиду вуглецю в газі комети. Висока концентрація азоту вказує, що 3I/ATLAS сформувалася за температури нижче -240 °C. Такі умови можливі далеко на околицях зоряної системи, значно далі від материнської зорі, ніж розташовані орбіти більшості планет.

За словами Леа Ферелек, 3I/ATLAS дає можливість дослідити речовину, сформовану в середовищі, яке суттєво відрізняється від Сонячної системи.

Чому 3I/ATLAS важлива для астрономів

3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об'єктом, який потрапив до Сонячної системи. Комету відкрили у липні 2025 року, а після проходження поблизу Сонця вона знову почала віддалятися у космос.

Подібні об'єкти зберігають речовину інших зоряних систем, тому їхнє вивчення допомагає досліджувати умови формування комет і планет в інших частинах Чумацького Шляху.

Під час спостережень астрономи також уперше детально простежили, як змінюється іонний хвіст комети в міру її віддалення.

Раніше Новини.LIVE писали, що міжзоряна комета 3I/ATLAS після прольоту повз Землю залишила в космосі хмару органічних сполук. У її викидах виявили молекули, які вважають важливими "цеглинками" для процесів, пов'язаних із життям.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час руху Сонячною системою міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS помітно змінював форму та характер випромінювання льоду. Інфрачервоні спостереження допомогли точніше визначити, як різні речовини розподіляються навколо ядра комети.