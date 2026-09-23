Вчені отримали сигнал на Землю з іншої планети: результати дослідження

Велика антена на фоні зоряного неба. Фото: Unsplash

Астрономи заявили про виявлення радіосигналу, який вдалося пов'язати безпосередньо з екзопланетою за межами Сонячної системи. За оцінкою дослідників, випромінювання може бути пов'язане з полярним сяйвом та дуже сильним магнітним полем планети.

Про те, що відомо про радіосигнал від екзопланети та звідки він міг виникнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Science Alert.

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Що вчені дізналися про радіосигнал від Бета Пікторис b

Дослідницька група з Гарвардського університету та Університету Орегону повідомила про радіосигнал, джерелом якого вважають екзопланету Бета Пікторис b. Раніше радіосигнали вже знаходили у планетних системах, однак їх не вдавалося однозначно пов'язати з конкретною планетою.

У роботі, опублікованій на сервері препринтів arXiv, дослідники припускають, що випромінювання виникає через полярне сяйво. Таке явище з'являється під час взаємодії заряджених частинок з атмосферою та магнітним полем планети.

Подібні радіосигнали вже спостерігали на планетах Сонячної системи та ультрахолодних карликових зірках, але раніше їх не фіксували безпосередньо від екзопланети.

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Прилади зареєстрували швидкі повторювані спалахи із сильною круговою поляризацією, а також постійне випромінювання у діапазоні від 0,85 до 3,5 ГГц. Сигнали чотири рази фіксувала мережа радіотелескопів MeerKAT у Південній Африці протягом 2025 та 2026 років.

Спочатку телескопи використовували для спостереження за зіркою Бета Пікторис, розташованою приблизно за 63,4 світлових років від Землі. Навколо неї обертаються три відомі планети — Бета Пікторис b, Бета Пікторис c та Бета Пікторис d.

Характер зафіксованого випромінювання виявився схожим на радіосигнали, які можуть утворюватися під час полярного сяйва, а його джерелом дослідники визначили Бета Пікторис b.

За прогнозами, ця планета має дуже потужне магнітне поле — воно може бути приблизно у тисячу разів сильнішим за земне. Однією з причин називають швидке обертання: Бета Пікторис b робить один оберт навколо своєї осі приблизно за 8-9 годин.

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