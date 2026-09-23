Вчені отримали сигнал на Землю з іншої планети: результати дослідження

На Землю надійшов сигнал з іншої планети: що кажуть астрономи
Астрономи заявили про виявлення радіосигналу, який вдалося пов'язати безпосередньо з екзопланетою за межами Сонячної системи. За оцінкою дослідників, випромінювання може бути пов'язане з полярним сяйвом та дуже сильним магнітним полем планети.
Про те, що відомо про радіосигнал від екзопланети та звідки він міг виникнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Science Alert.
Що вчені дізналися про радіосигнал від Бета Пікторис b
Дослідницька група з Гарвардського університету та Університету Орегону повідомила про радіосигнал, джерелом якого вважають екзопланету Бета Пікторис b. Раніше радіосигнали вже знаходили у планетних системах, однак їх не вдавалося однозначно пов'язати з конкретною планетою.
У роботі, опублікованій на сервері препринтів arXiv, дослідники припускають, що випромінювання виникає через полярне сяйво. Таке явище з'являється під час взаємодії заряджених частинок з атмосферою та магнітним полем планети.
Подібні радіосигнали вже спостерігали на планетах Сонячної системи та ультрахолодних карликових зірках, але раніше їх не фіксували безпосередньо від екзопланети.
Прилади зареєстрували швидкі повторювані спалахи із сильною круговою поляризацією, а також постійне випромінювання у діапазоні від 0,85 до 3,5 ГГц. Сигнали чотири рази фіксувала мережа радіотелескопів MeerKAT у Південній Африці протягом 2025 та 2026 років.
Спочатку телескопи використовували для спостереження за зіркою Бета Пікторис, розташованою приблизно за 63,4 світлових років від Землі. Навколо неї обертаються три відомі планети — Бета Пікторис b, Бета Пікторис c та Бета Пікторис d.
Характер зафіксованого випромінювання виявився схожим на радіосигнали, які можуть утворюватися під час полярного сяйва, а його джерелом дослідники визначили Бета Пікторис b.
За прогнозами, ця планета має дуже потужне магнітне поле — воно може бути приблизно у тисячу разів сильнішим за земне. Однією з причин називають швидке обертання: Бета Пікторис b робить один оберт навколо своєї осі приблизно за 8-9 годин.
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