Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Астрономи вперше побачили, як зоря повільно "пожирає" свого сусіда

Астрономи вперше побачили, як зоря повільно "пожирає" свого сусіда

Ua ru
6 жовтня 2026 14:24
Астрономи вперше побачили, як зоря відбирає речовину в коричневого карлика
Художнє уявлення системи HS 0209+0832. Фото: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

Астрономи вперше зафіксували систему, в якій червоний карлик не поглинув сусідній коричневий карлик одразу, а поступово відбирає в нього речовину. Паралельно в іншій системі вчені знайшли ознаки того, що білий карлик випаровує атмосферу ймовірної планети, яка могла сформуватися вже після смерті своєї зорі.

Про те, як зорі можуть поступово знищувати близьких компаньйонів і що це розповідає про еволюцію планетних систем, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на nauka.ua.

Реклама

Коричневий карлик віддає речовину зорі кожні 87 хвилин

Перша система отримала назву ZTF J0440+2325. У ній червоний карлик перебуває настільки близько до коричневого карлика, що почав поступово перетягувати речовину з його поверхні.

Коричневий карлик робить повний оберт навколо спільного центра мас лише за 87 хвилин. Теоретично подібний сценарій повільного перенесення речовини передбачали давно, однак спостерігати його безпосередньо вдалося вперше.

Систему знайшли під час пошуку об'єктів із дуже швидкими змінами яскравості. Після цього астрономи провели додаткові спостереження наземними телескопами та отримали спектри, за якими вдалося визначити природу обох об'єктів.

Читайте також:

Зазвичай планети, коричневі карлики та інші маломасивні тіла можуть мільярди років залишатися на своїх орбітах. Якщо ж відстань до зорі стає надто малою, компаньйон може бути швидко поглинутий або, як у випадку ZTF J0440+2325, почати поступово втрачати матеріал.

Білий карлик може випаровувати планету другого покоління

Інше дослідження стосується гарячого білого карлика HS 0209+0832. В його атмосфері виявили незвичайно багато важких елементів, серед яких цинк, мідь і ніобій, тоді як заліза та кремнію виявилося дуже мало.

Особливо вирізняється ніобій: його частка відносно інших елементів більш ніж у тисячу разів перевищує сонячну. Такий хімічний склад не схожий на матеріал жодного відомого об'єкта Сонячної системи.

Порівнявши спостереження космічних і наземних телескопів із різними типами планетної речовини, дослідники дійшли висновку, що білий карлик, найімовірніше, отримує матеріал від близької газової планети.

Сильне випромінювання зорі нагріває її та поступово зриває атмосферу, частина якої потім потрапляє на білий карлик. Дані телескопа TESS також показали періодичні зміни яскравості, які можуть бути пов'язані з нагрітою стороною планети або хмарою газу навколо неї.

Найцікавішим залишається можливе походження цього світу. Хімічний склад речовини допускає, що це може бути планета другого покоління — тобто вона сформувалася вже після того, як попередня зоря завершила основний етап еволюції та перетворилася на білого карлика.

Сам білий карлик існує близько 5 млн років, тому ймовірна планета мала сформуватися за цей відносно короткий проміжок часу. Раніше планет такого типу біля білих карликів не знаходили.

Раніше Новини.LIVE писали, що астрономи зафіксували радіовипромінювання, джерело якого вдалося пов'язати з екзопланетою за межами Сонячної системи. Дослідники припускають, що сигнал може виникати через полярні сяйва, пов'язані з надзвичайно сильним магнітним полем планети.

Також Новини.LIVE розповідали, що Каллісто довгий час вважали найспокійнішим із чотирьох галілеєвих супутників Юпітера, а його вкриту кратерами поверхню — майже незмінною. Однак нові спостереження телескопа James Webb вказали на складніші процеси, які відбуваються на супутнику.

астрономія зірки вивчення космосу
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації