Астрономы обнаружили нового кандидата на роль девятой планеты Солнечной системы

Визуализация планет Солнечной системы. Фото: Pexels

Исследователи из Тайваня обнаружили слабый инфракрасный объект, движение которого соответствует ожиданиям для очень удаленной планеты за орбитой Нептуна. Это ещё не подтверждение существования Планеты Девять, но учёные получили конкретную цель для дальнейших наблюдений.

О новом кандидате на роль гипотетической девятой планеты Солнечной системы пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на WION.

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Как обнаружили возможную Планету Девять

Команда из Национального университета Цинхуа на Тайване сравнила данные двух инфракрасных обзоров неба, между которыми прошло более двух десятилетий.

Исследователи использовали данные наблюдений спутника IRAS за 1983 год и японского аппарата AKARI, который проводил обзор в 2006-2007 годах. Такой временной промежуток позволил искать очень удаленные объекты, которые за 23 года должны были лишь незначительно изменить своё положение на небе.

Учёные искали объект на расстоянии примерно 500-700 астрономических единиц от Солнца и с массой около 7-17 земных масс. При отборе учитывались яркость, расположение и характеристики инфракрасного излучения.

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Сначала команда обнаружила 22 возможных совпадения между двумя обзорами. После дополнительной проверки осталось 13, а впоследствии — лишь один наиболее перспективный кандидат.

Между наблюдениями IRAS и AKARI этот объект сместился на 47,46 угловой минуты.

Почему открытие ещё не подтвердили

Планета Девять остаётся гипотетическим объектом. Одной из причин её поисков является необычное расположение орбит нескольких тел во внешней части Солнечной системы, которое может объясняться гравитационным воздействием большой удалённой планеты.

Предполагаемая Планета Девять должна находиться далеко за Нептуном, где солнечного света очень мало. Из-за этого увидеть её в видимом диапазоне чрезвычайно сложно, поэтому астрономы ищут возможное тепловое излучение в инфракрасном спектре.

Обнаруженный объект пока нельзя объявить Планетой Девять, поскольку необходимо определить его орбиту и проверить, способна ли она объяснить необычное движение тел на окраинах Солнечной системы.

Автор исследования Терри Лонг Фан считает, что следующим шагом должны стать наблюдения с помощью камеры Dark Energy Camera на 4-метровом телескопе Blanco в Чили. Они должны показать, движется ли кандидат именно по той орбите, которую ожидают от Планеты Девять.

Ранее Новини.LIVE писали, что от гигантской экзопланеты Бета Живописца b, расположенной более чем в 63 световых годах от Земли, удалось зафиксировать радиосигнал. Его связывают с очень сильным магнитным полем планеты, а сам метод в будущем может помочь исследовать другие далекие миры.

Также Новини.LIVE сообщали, что астрономы впервые наблюдали систему, в которой красный карлик постепенно перетягивает к себе вещество из соседнего коричневого карлика. В другой системе ученые при этом обнаружили возможные следы того, что белый карлик испаряет атмосферу планеты, которая могла сформироваться уже после завершения жизни своей звезды.