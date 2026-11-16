SSD-накопичувач в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

У Windows 11 можна перевірити стан SSD без сторонніх програм. Система показує, чи диск справний, скільки приблизно залишилося його ресурсу, температуру та запас резервної пам'яті, а диски SATA можна перевірити на помилки у "Провіднику". Так можна вчасно помітити знос накопичувачів даних і зберегти важливі файли.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Навіщо перевіряти стан SSD

SSD має обмежений ресурс, який виробники вказують у терабайтах записаних даних (TBW). Коли окремі комірки пам'яті зношуються, диск замінює їх резервними. Тому стан SSD варто час від часу перевіряти, щоб вчасно зробити резервну копію важливих файлів і не втратити їх через несподівану поломку.

Як перевірити стан SSD у "Параметрах" Windows 11

Для сучасних дисків NVMe найпростіший спосіб — вбудовані "Параметри". Потрібно натиснути правою кнопкою миші на кнопку "Пуск", відкрити "Параметри", далі "Система", "Пам'ять", "Додаткові параметри сховища" та "Диски й томи".

Справний диск позначено як "Справний", а проблемні Windows виділяє окремо. Якщо натиснути "Властивості" біля диска, з'являться три показники: орієнтовний залишок ресурсу у відсотках, поточна температура і доступний резерв, тобто скільки запасної пам'яті ще лишилося для заміни зношених комірок. Цей спосіб працює лише з дисками NVMe.

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Як перевірити диск SATA на помилки

Для SSD з інтерфейсом SATA, а також звичайних жорстких дисків, підійде перевірка помилок у "Провіднику".

Треба натиснути правою кнопкою на диск, вибрати "Властивості", перейти на вкладку "Сервіс" і натиснути "Перевірити" в розділі "Перевірка помилок". Windows знайде пошкоджені файли і запропонує їх виправити. Інструмент також може показати пошкоджені сектори чи фізичні дефекти, але програмно їх не виправити.

Детальніша перевірка доступна в командному рядку командою chkdsk C: (замість C вказати літеру свого диска).

Виробники дисків часто мають власні утиліти, але вони зазвичай працюють лише з дисками свого бренду. У бюджетних SSD від маловідомих виробників такої програми може не бути взагалі, тож вбудовані інструменти Windows залишаються універсальним варіантом.

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