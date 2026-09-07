Чому USB-флешки втрачають актуальність і коли вони все ще залишаються корисними

USB-флешка. Фото: Unsplash

USB-флешки колись були одним із найзручніших способів переносити файли між пристроями, але сьогодні їх дедалі частіше замінюють хмарні сервіси, портативні SSD та карти пам'яті. Причина не лише у зручності альтернатив, а й в обмеженнях самих флешок за швидкістю, місткістю та сумісністю.

Про те, чому USB-флешки поступово втрачають актуальність, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Чому USB-флешки поступаються сучасним альтернативам

Багато поширених USB-флешок досі мають місткість близько 64-128 ГБ, якої може швидко не вистачити для великої кількості файлів. У моделях на 1-2 ТБ одним із головних обмежень може залишатися швидкість передавання даних.

Додатковою проблемою стала сумісність. За останнє десятиліття багато виробників комп'ютерів почали рідше використовувати традиційні порти USB-A та переходити на USB-C, через що старі флешки можуть потребувати адаптера.

Хмарні сховища дозволяють отримувати доступ до файлів одразу з кількох пристроїв без ручного перенесення даних.

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Такі сервіси також часто пропонують шифрування. Звичайна флешка у цьому плані може бути менш захищеною, оскільки людина, яка отримає до неї фізичний доступ, потенційно зможе переглянути збережені файли.

Саме тому для синхронізації та резервного копіювання багато користувачів віддають перевагу хмарним сервісам.

Якщо дані потрібно зберігати локально, портативні SSD та HDD можуть запропонувати більшу місткість і вищу швидкість, хоча зазвичай коштують дорожче.

В окремих випадках альтернативою можуть бути карти SD. Вони часто дешевші за флешки та використовуються у смартфонах, камерах, дронах та інших пристроях. Ще одна їхня перевага полягає в тому, що за наявності окремого кардридера карта не займає USB-порт, який можна залишити для іншої периферії.

Коли USB-флешка все ще потрібна

Повністю застарілими USB-флешки поки не стали. Одним із найпоширеніших сценаріїв залишається створення завантажувального носія для встановлення Windows або Linux.

Також флешки можуть використовуватися для оновлення прошивки.

У моделях із USB 3.0 швидкість передавання даних уже значно вища, тому при нестабільному інтернеті флешка може залишатися зручним способом перенесення файлів між комп'ютерами.

Вона також може стати у пригоді, якщо потрібно передати дані людині, яка не користується тим самим хмарним сервісом.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-роз'єм у телевізорі може бути значно кориснішим, ніж здається на перший погляд. Його можливості не обмежуються відтворенням файлів із флешки та охоплюють інші повсякденні сценарії використання.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-флешки й досі залишаються зручним способом перенесення та зберігання файлів. Водночас тривале зберігання накопичувача без підключення викликає закономірне питання, чи не втратить він працездатність і чи збережуться записані дані.