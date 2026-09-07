Почему USB-флешки теряют актуальность и в каких случаях они по-прежнему остаются полезными

USB-флешка. Фото: Unsplash

USB-флешки когда-то были одним из самых удобных способов переноса файлов между устройствами, но сегодня их всё чаще заменяют облачные сервисы, портативные SSD и карты памяти. Причина не только в удобстве альтернатив, но и в ограничениях самих флешек по скорости, емкости и совместимости.

О том, почему USB-флешки постепенно теряют актуальность, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Почему USB-флешки уступают современным альтернативам

Многие распространенные USB-флешки до сих пор имеют емкость около 64-128 ГБ, которой может быстро не хватить для большого количества файлов. В моделях на 1-2 ТБ одним из главных ограничений может оставаться скорость передачи данных.

Дополнительной проблемой стала совместимость. За последнее десятилетие многие производители компьютеров стали реже использовать традиционные порты USB-A и переходить на USB-C, из-за чего для старых флешек может потребоваться адаптер.

Облачные хранилища позволяют получать доступ к файлам сразу с нескольких устройств без ручной переноски данных.

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Такие сервисы также часто предлагают шифрование. Обычная флешка в этом плане может быть менее защищенной, поскольку человек, получивший к ней физический доступ, потенциально сможет просмотреть сохраненные файлы.

Именно поэтому для синхронизации и резервного копирования многие пользователи отдают предпочтение облачным сервисам.

Если данные нужно хранить локально, портативные SSD и HDD могут предложить большую емкость и более высокую скорость, хотя обычно стоят дороже.

В отдельных случаях альтернативой могут служить SD-карты. Они часто дешевле флешек и используются в смартфонах, камерах, дронах и других устройствах. Еще одно их преимущество заключается в том, что при наличии отдельного кардридера карта не занимает USB-порт, который можно оставить для другой периферии.

Когда USB-флешка всё ещё нужна

Полностью устаревшими USB-флешки пока не стали. Одним из самых распространенных сценариев остается создание загрузочного носителя для установки Windows или Linux.

Также флешки могут использоваться для обновления прошивки.

В моделях с USB 3.0 скорость передачи данных уже значительно выше, поэтому при нестабильном интернете флешка может оставаться удобным способом переноса файлов между компьютерами.

Она также может пригодиться, если нужно передать данные человеку, который не пользуется тем же облачным сервисом.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-разъем в телевизоре может быть гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд. Его возможности не ограничиваются воспроизведением файлов с флешки и охватывают другие повседневные сценарии использования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-флешки по-прежнему остаются удобным способом переноса и хранения файлов. В то же время длительное хранение накопителя без подключения вызывает закономерный вопрос: не потеряет ли он работоспособность и сохранятся ли записанные данные.