SSD-накопитель в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

В Windows 11 можно проверить состояние SSD без сторонних программ. Система показывает, исправен ли диск, сколько примерно осталось его ресурса, температуру и запас резервной памяти, а диски SATA можно проверить на ошибки в "Проводнике". Так можно вовремя заметить износ накопителей данных и сохранить важные файлы.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Зачем проверять состояние SSD

У SSD ограниченный ресурс, который производители указывают в терабайтах записанных данных (TBW). Когда отдельные ячейки памяти изнашиваются, диск заменяет их резервными. Поэтому состояние SSD стоит время от времени проверять, чтобы вовремя сделать резервную копию важных файлов и не потерять их из-за неожиданной поломки.

Как проверить состояние SSD в "Параметрах" Windows 11

Для современных дисков NVMe самый простой способ — встроенные "Параметры". Нужно нажать правой кнопкой мыши на кнопку "Пуск", открыть "Параметры", далее "Система", "Память", "Дополнительные параметры хранилища" и "Диски и тома".

Исправный диск отмечен как "Исправен", а проблемные Windows выделяет отдельно. Если нажать "Свойства" возле диска, появятся три показателя: ориентировочный остаток ресурса в процентах, текущая температура и доступный резерв, то есть сколько запасной памяти еще осталось для замены изношенных ячеек. Этот способ работает только с дисками NVMe.

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Как проверить диск SATA на ошибки

Для SSD с интерфейсом SATA, а также обычных жестких дисков подойдет проверка ошибок в "Проводнике".

Нужно нажать правой кнопкой на диск, выбрать "Свойства", перейти на вкладку "Сервис" и нажать "Проверить" в разделе "Проверка на наличие ошибок". Windows найдет поврежденные файлы и предложит их исправить. Инструмент также может показать поврежденные секторы или физические дефекты, но программно их не исправить.

Более подробная проверка доступна в командной строке командой chkdsk C: (вместо C указать букву своего диска).

У производителей дисков часто есть собственные утилиты, но они обычно работают только с дисками своего бренда. У бюджетных SSD от малоизвестных производителей такой программы может не быть вообще, поэтому встроенные инструменты Windows остаются универсальным вариантом.

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