Какую технику нельзя просто выдергивать из розетки: чем опасно резкое отключение

Розетка с подключенным устройством. Фото: Magnific

Некоторые современные устройства опасно просто вытаскивать из розетки, ведь в этот момент они могут записывать данные, завершать внутренние процессы или устанавливать обновления. Внезапное отключение питания может привести к сбоям, потере файлов или повреждению отдельных компонентов.

О том, какую технику нужно правильно выключать перед отключением от сети, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Компьютеры, ноутбуки и накопители

Внезапное отключение питания может повредить данные на компьютере. У жестких дисков при этом существует риск появления поврежденных секторов.

Для SSD опасным может быть отключение питания во время обновления таблицы трансляции данных, которая временно хранится в оперативной памяти накопителя. В таком случае диск может перестать нормально считываться.

Компьютер рекомендуется выключать через меню "Пуск" — "Завершение работы" или коротким нажатием кнопки питания, которое запускает штатное завершение процессов.

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В то же время удерживание кнопки питания в течение 4-5 секунд приводит к принудительному аппаратному выключению. Такой способ следует использовать только в том случае, если компьютер полностью завис.

OLED-телевизоры

После выключения OLED-телевизора с помощью пульта устройство переходит в режим ожидания и может запускать циклы компенсации пикселей. Они необходимы для снижения риска появления остаточного изображения на экране.

Если регулярно отключать телевизор от розетки сразу после использования, этот процесс может прерываться. В результате на матрице могут появляться следы статических элементов, в частности логотипов телеканалов.

Струйные принтеры

При штатном выключении струйный принтер паркует печатающую головку на специальном герметичном участке, который защищает чернила от контакта с воздухом.

Если просто вытащить вилку из розетки, головка может остаться на текущем месте. Из-за этого чернила в соплах могут засохнуть и образовать твёрдые пробки, что может потребовать ремонта.

Роутеры, устройства "умного дома" и консоли

Игровые приставки, роутеры, умные колонки и хабы могут загружать и устанавливать обновления прошивки в фоновом режиме.

Если отключить питание именно во время записи данных во флэш-память, может возникнуть программный сбой. В таком случае устройство может перестать нормально запускаться, а для восстановления может потребоваться обращение в сервисный центр.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время зарядки смартфона имеет значение даже последовательность подключения. Рекомендуется сначала вставить адаптер в розетку, а уже после этого подключать кабель к телефону.

Также Новини.LIVE рассказывали, что удлинитель удобен, когда рядом нет свободной розетки, но подходит не для каждого электроприбора. Мощная техника может создавать чрезмерную нагрузку на кабель и контакты, из-за чего такое подключение становится опасным.