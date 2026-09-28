Яку техніку не можна просто висмикувати з розетки: чим небезпечне різке відключення

Розетка з під'єднаним пристроєм. Фото: Magnific

Деякі сучасні пристрої небезпечно просто висмикувати з розетки, адже вони можуть у цей момент записувати дані, завершувати внутрішні процеси або встановлювати оновлення. Раптове зникнення живлення здатне призвести до збоїв, втрати файлів або пошкодження окремих компонентів.

Про те, яку техніку потрібно правильно вимикати перед відключенням від мережі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

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Комп'ютери, ноутбуки та накопичувачі

Раптове відключення живлення може пошкодити дані на комп'ютері. У жорстких дисків при цьому є ризик появи пошкоджених секторів.

Для SSD небезпечним може бути зникнення живлення під час оновлення таблиці трансляції даних, яка тимчасово зберігається в оперативній пам'яті накопичувача. У такому випадку диск може перестати нормально зчитуватися.

Комп'ютер рекомендується вимикати через меню "Пуск" — "Завершення роботи" або коротким натисканням кнопки живлення, яке запускає штатне завершення процесів.

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Натомість утримання кнопки живлення протягом 4-5 секунд призводить до примусового апаратного вимкнення. Такий спосіб варто використовувати лише тоді, коли комп'ютер повністю завис.

OLED-телевізори

Після вимкнення OLED-телевізора пультом пристрій переходить у режим очікування та може запускати цикли компенсації пікселів. Вони потрібні для зменшення ризику появи залишкового зображення на екрані.

Якщо регулярно відключати телевізор від розетки одразу після використання, цей процес може перериватися. У результаті на матриці можуть з'являтися сліди статичних елементів, зокрема логотипів телеканалів.

Струменеві принтери

Під час штатного вимкнення струменевий принтер паркує друкувальну головку на спеціальній герметичній ділянці, яка захищає чорнила від контакту з повітрям.

Якщо просто витягнути вилку з розетки, головка може залишитися на поточному місці. Через це чорнила в соплах здатні засохнути та утворити тверді пробки, що може потребувати ремонту.

Роутери, пристрої розумного дому та консолі

Ігрові приставки, роутери, розумні колонки та хаби можуть завантажувати й встановлювати оновлення прошивки у фоновому режимі.

Якщо відключити живлення саме під час запису даних у флеш-пам'ять, може виникнути програмний збій. У такому випадку пристрій здатен перестати нормально запускатися, а для відновлення може знадобитися сервісний центр.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час заряджання смартфона значення має навіть послідовність підключення. Рекомендовано спочатку вставити адаптер у розетку, а вже після цього приєднувати кабель до телефона.

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