4 прилади, які варто відключати від розетки, щоб не витрачати зайву електроенергію

Розетка з підключенними приладами. Фото: Unsplash

Навіть техніка, якою в цей момент ніхто не користується, може продовжувати споживати електроенергію. Звичка вимикати окремі прилади з мережі допомагає скоротити зайві витрати та зробити дім енергоефективнішим.

Про чотири прилади, які варто відключати від електромережі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Pixelinform.

Зарядні пристрої для смартфонів та іншої техніки

Зарядні пристрої часто залишають у розетці навіть після того, як смартфон або інший гаджет уже заряджений.

Навіть у такому стані вони продовжують споживати електроенергію. Регулярне відключення зарядних пристроїв від розетки допоможе зменшити зайві витрати.

Комп'ютери, монітори та принтери

Комп'ютер у режимі очікування продовжує використовувати електроенергію, так само як підключені до нього периферійні пристрої.

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Комп'ютер, монітор і принтер радять вимикати, якщо ними не планують користуватися понад 30 хвилин.

Така звичка може знизити загальне енергоспоживання домашнього робочого місця.

Водонагрівачі

Водонагрівачі належать до приладів, які можуть споживати значну кількість електроенергії. Їх радять вимикати, коли гаряча вода не потрібна, наприклад перед виходом із дому або на ніч.

Також можна використовувати програмований термостат, який автоматично регулюватиме температуру відповідно до потреб.

Кондиціонери та обігрівачі

Кондиціонери й електричні обігрівачі також можуть суттєво збільшувати споживання електроенергії, якщо використовувати їх без контролю.

Температуру варто регулювати з урахуванням погодних умов, оскільки навіть зміна налаштування на один градус може впливати на витрати енергії.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне відключення побутової техніки від розетки не завжди допомагає заощадити електроенергію без наслідків. Для окремих приладів часте знеструмлення може створювати додаткове навантаження та скорочувати строк їхньої служби.

Також Новини.LIVE розповідали, що електричний чайник не обов'язково щоразу від'єднувати від мережі після кип'ятіння води. Водночас перед тривалою відсутністю вдома або сном його краще вимкнути з розетки з міркувань безпеки.