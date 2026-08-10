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Chrome незаметно занимает до 20 ГБ на компьютере: как это отключить

10 августа 2026 14:24
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
Свободное место на компьютере исчезает из-за Chrome: как освободить до 20 ГБ памяти
Браузер Google Chrome на телефоне и ноутбуке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

Google Chrome может незаметно загружать на компьютер локальные ИИ-модели, для которых теперь требуется до 20 ГБ свободного места. Удаление файлов вручную не решает проблему, поскольку после обновления браузер может установить их снова.

О том, зачем Chrome загружает ИИ-модели на диск и как это отключить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Neowin.

Зачем Chrome требуется до 20 ГБ свободного места

Google активно интегрирует Gemini в Chrome. Еще в мае пользователи заметили, что браузер без их ведома загружает файл weights.bin размером около 4 ГБ, необходимый для работы Gemini Nano. Теперь в документации указано, что для локальных ИИ-функций браузеру может потребоваться до 20 ГБ свободного места.

Для загрузки моделей также требуется интернет-соединение без ограничений по объему трафика и достаточная производительность устройства. Chrome проверяет характеристики компьютера и загружает необходимые модели только в том случае, если он соответствует установленным требованиям.

На компьютерах с SSD объемом 512 ГБ или 1 ТБ такой объем может быть не слишком заметным. В то же время для ноутбуков с накопителем на 128 ГБ 20 ГБ уже занимают значительную часть доступного пространства. Для сравнения: сам Chrome без ИИ-функций на Mac занимает около 1,5 ГБ.

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Как запретить Chrome загружать ИИ-модели

Простое удаление загруженной модели из файлов не помогает надолго, поскольку после обновления Chrome может установить её заново.

Чтобы полностью отключить использование и загрузку локальных моделей, нужно открыть "Настройки Chrome", перейти в раздел "Система", найти пункт "On-device AI" и отключить соответствующий переключатель.

После этого установленные ИИ-модели будут удалены, а браузер перестанет загружать их повторно. В то же время функции Chrome, для работы которых требуется локальный искусственный интеллект, после этого станут недоступными.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Google постепенно прекращает поддержку стандарта Manifest V2 в Chrome и браузерах на базе Chromium. Из-за этих изменений uBlock Origin и другие популярные блокировщики рекламы могут окончательно перестать работать в Chrome, Edge, Opera и подобных браузерах.

Также Новини.LIVE сообщали, что Google Chrome может потреблять значительный объем оперативной памяти, особенно при большом количестве открытых вкладок. Снизить нагрузку помогают встроенные режимы "Экономия памяти" и "Энергосбережение", которые не требуют полного закрытия страниц.

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