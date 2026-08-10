Вільне місце на комп'ютері зникає через Chrome: як звільнити до 20 ГБ пам'яті

Браузер Google Chrome на телефоні та ноутбуці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Google Chrome може непомітно завантажувати на комп'ютер локальні ШІ-моделі, для яких тепер потрібно до 20 ГБ вільного місця. Видалення файлів вручну не розв'язує проблему, оскільки після оновлення браузер може встановити їх знову.

Про те, навіщо Chrome завантажує ШІ-моделі на диск і як це вимкнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Neowin.

Навіщо Chrome потрібно до 20 ГБ вільного місця

Google активно інтегрує Gemini у Chrome. Ще у травні користувачі помітили, що браузер без їхнього відома завантажує файл weights.bin розміром близько 4 ГБ, необхідний для роботи Gemini Nano. Тепер у документації зазначено, що для локальних ШІ-функцій браузеру може знадобитися до 20 ГБ вільного місця.

Для завантаження моделей також потрібне інтернет-з'єднання без обмежень щодо обсягу трафіку та достатня продуктивність пристрою. Chrome перевіряє характеристики комп'ютера та завантажує необхідні моделі лише тоді, коли він відповідає встановленим вимогам.

На комп'ютерах із SSD на 512 ГБ або 1 ТБ такий обсяг може бути не надто помітним. Водночас для ноутбуків із накопичувачем на 128 ГБ 20 ГБ уже займають значну частину доступного простору. Для порівняння, сам Chrome без ШІ-функцій на Mac займає близько 1,5 ГБ.

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Просте видалення завантаженої моделі з файлів не допомагає надовго, оскільки після оновлення Chrome може встановити її повторно.

Щоб повністю вимкнути використання та завантаження локальних моделей, потрібно відкрити "Налаштування Chrome", перейти до розділу "Система", знайти пункт "On-device AI" і вимкнути відповідний перемикач.

Після цього встановлені ШІ-моделі будуть видалені, а браузер перестане завантажувати їх повторно. Водночас функції Chrome, для роботи яких потрібен локальний штучний інтелект, після цього стануть недоступними.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google поступово припиняє підтримку стандарту Manifest V2 у Chrome та браузерах на базі Chromium. Через ці зміни uBlock Origin та інші популярні блокувальники реклами можуть остаточно перестати працювати в Chrome, Edge, Opera та подібних браузерах.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google Chrome може споживати значний обсяг оперативної пам'яті, особливо за великої кількості відкритих вкладок. Зменшити навантаження допомагають вбудовані режими "Економія пам'яті" та "Енергоощадність", які не вимагають повністю закривати сторінки.