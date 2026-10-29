Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Теплий корпус Wi-Fi-роутера не обов'язково свідчить про несправність, адже під час роботи електронні компоненти виділяють тепло. Однак надмірне нагрівання може стати проблемою, особливо якщо пристрій стоїть біля обігрівача, під прямим сонячним промінням або в місці з поганою вентиляцією.

Про допустимі температури та способи запобігання перегріванню маршрутизатора пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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До якої температури може нагріватися Wi-Fi-роутер

Маршрутизатори розраховані на постійну роботу, тому помірне нагрівання корпусу є звичайним явищем. Навіть пристрої від відомих виробників можуть ставати досить теплими, не маючи при цьому технічних проблем.

Водночас універсальної максимальної температури для всіх роутерів немає. Кожен виробник визначає власні умови експлуатації залежно від конструкції та характеристик обладнання.

Наприклад, Google рекомендує використовувати Nest Wifi Pro за температури навколишнього середовища від 0 до 35 °C. Для TP-Link Archer AX55 допустимий діапазон ширший — від 0 до 40 °C.

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Важливо, що ці показники стосуються температури повітря навколо маршрутизатора, а не його корпусу чи внутрішніх компонентів. Тому тепла на дотик поверхня не означає, що пристрій уже перевищив допустимі температурні межі.

Щоб визначити безпечні умови для конкретного роутера, варто перевірити технічну документацію або рекомендації виробника.

Що робити, якщо роутер сильно нагрівається

Однією з найпоширеніших причин надмірного нагрівання є невдале розташування маршрутизатора. Якщо пристрій стоїть під прямим сонячним промінням або поруч із джерелом тепла, до температури внутрішніх компонентів додається зовнішнє нагрівання.

Особливо варто перевірити місце встановлення роутера після початку опалювального сезону. Обладнання, яке нормально працювало влітку, може опинитися під впливом гарячого повітря від батареї чи обігрівача.

Щоб зменшити ризик перегрівання, рекомендується:

розміщувати роутер у відкритому місці з хорошою циркуляцією повітря;

не накривати його сторонніми предметами та не ставити на нього іншу техніку;

тримати пристрій подалі від прямих сонячних променів і джерел опалення;

стежити, щоб вентиляційні отвори не забивалися пилом;

забезпечити достатню вентиляцію не лише маршрутизатору, а й адаптеру живлення;

використовувати штатний блок живлення, передбачений виробником.

Якщо маршрутизатор явно перегрівається, його потрібно негайно відключити від електромережі та перенести в прохолодніше місце. Повторно вмикати пристрій слід лише після того, як він охолоне.

Постійне перегрівання навіть за нормальних умов експлуатації може бути однією з ознак того, що роутер потребує заміни. Проте спочатку варто виключити зовнішні причини, зокрема погану вентиляцію, пил і близькість до джерел тепла.

Раніше Новини.LIVE писали, що причиною нестабільного домашнього інтернету іноді стає сам Wi-Fi-роутер, а не якість послуг провайдера. Застаріле обладнання може спричиняти уповільнення з'єднання та часті обриви зв'язку.

Також Новини.LIVE розповідали, що покращити Wi-Fi-покриття у віддалених кімнатах можна без придбання дорогої Mesh-системи чи нового маршрутизатора. Один зі способів — повторно використати старий роутер для розширення домашньої мережі.