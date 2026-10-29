Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Нагрев корпуса Wi-Fi-роутера не обязательно свидетельствует о неисправности, ведь во время работы электронные компоненты выделяют тепло. Однако чрезмерный нагрев может стать проблемой, особенно если устройство стоит возле обогревателя, под прямыми солнечными лучами или в месте с плохой вентиляцией.

О допустимых температурах и способах предотвращения перегрева роутера пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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До какой температуры может нагреваться Wi-Fi-роутер

Маршрутизаторы рассчитаны на постоянную работу, поэтому умеренный нагрев корпуса является обычным явлением. Даже устройства от известных производителей могут становиться довольно теплыми, не испытывая при этом технических проблем.

В то же время универсальной максимальной температуры для всех роутеров не существует. Каждый производитель определяет собственные условия эксплуатации в зависимости от конструкции и характеристик оборудования.

Например, Google рекомендует использовать Nest Wifi Pro при температуре окружающей среды от 0 до 35 °C. Для TP-Link Archer AX55 допустимый диапазон шире — от 0 до 40 °C.

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Важно, что эти показатели касаются температуры воздуха вокруг маршрутизатора, а не его корпуса или внутренних компонентов. Поэтому теплая на ощупь поверхность не означает, что устройство уже превысило допустимые температурные пределы.

Чтобы определить безопасные условия для конкретного роутера, следует ознакомиться с технической документацией или рекомендациями производителя.

Что делать, если роутер сильно нагревается

Одной из самых распространенных причин чрезмерного нагрева является неудачное расположение роутера. Если устройство стоит под прямыми солнечными лучами или рядом с источником тепла, к температуре внутренних компонентов добавляется внешний нагрев.

Особенно стоит проверить место установки роутера после начала отопительного сезона. Оборудование, которое нормально работало летом, может оказаться под воздействием горячего воздуха от батареи или обогревателя.

Чтобы снизить риск перегрева, рекомендуется:

размещать роутер в открытом месте с хорошей циркуляцией воздуха;

не накрывать его посторонними предметами и не ставить на него другую технику;

держать устройство подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла;

следить, чтобы вентиляционные отверстия не забивались пылью;

обеспечить достаточную вентиляцию не только маршрутизатору, но и адаптеру питания;

использовать штатный блок питания, предусмотренный производителем.

Если маршрутизатор явно перегревается, его нужно немедленно отключить от электросети и перенести в более прохладное место. Повторно включать устройство следует только после того, как оно остынет.

Постоянный перегрев даже при нормальных условиях эксплуатации может быть одним из признаков того, что роутер нуждается в замене. Однако сначала стоит исключить внешние причины, в частности плохую вентиляцию, пыль и близость к источникам тепла.

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