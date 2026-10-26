Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Слабый Wi-Fi в отдаленных комнатах не всегда означает, что нужно покупать новый маршрутизатор или дорогую Mesh-систему. Старый роутер можно использовать повторно, чтобы расширить покрытие домашней сети и избавиться от зон, где интернет постоянно пропадает.

О том, как настроить дополнительный роутер для улучшения сигнала, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

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Как подготовить старый роутер к расширению Wi-Fi

Использовать ненужный роутер можно двумя способами: превратить его в дополнительную точку доступа с кабельным подключением или настроить в качестве беспроводного повторителя. Первый вариант обычно обеспечивает более стабильное соединение, тогда как второй позволяет обойтись без прокладки Ethernet-кабеля.

Прежде чем изменять настройки, рекомендуется сбросить старый роутер до заводских настроек. Для этого нужно включить устройство, найти кнопку Reset и удерживать её примерно 15-30 секунд, пока индикаторы не начнут мигать. После перезагрузки предыдущие параметры сети, включая её название и пароль, будут удалены.

Следующий шаг — проверка прошивки. Для этого следует открыть панель управления маршрутизатором через браузер или фирменное приложение производителя. Адрес для входа обычно указан на корпусе устройства или в инструкции. Например, это может быть 192.168.0.1.

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Если для данной модели доступно обновление программного обеспечения, его следует установить. Также необходимо изменить стандартный пароль администратора и проверить защиту беспроводной сети. По возможности следует использовать WPA3 или WPA2 вместо устаревших стандартов безопасности.

Как настроить старый роутер через кабель или беспроводную сеть

Самый стабильный способ расширить зону покрытия Wi-Fi — подключить второй маршрутизатор к основному через Ethernet. Если в настройках есть режим Access Point (AP), достаточно активировать его и соединить устройства кабелем в соответствии с инструкцией производителя.

Если отдельного режима точки доступа нет, настройку придётся выполнить вручную. Для этого нужно:

отключить DHCP-сервер на старом маршрутизаторе, чтобы IP-адреса устройствам выдавал основной роутер;

назначить дополнительному маршрутизатору свободный статический IP-адрес в той же подсети, но вне диапазона автоматической выдачи адресов;

соединить LAN-порты обоих маршрутизаторов с помощью Ethernet-кабеля;

разместить дополнительную точку доступа в той части дома, где необходимо улучшить покрытие.

При ручной настройке WAN-порт старого роутера использовать не нужно. В то же время в устройствах со встроенным режимом AP подключение может осуществляться через WAN или LAN в зависимости от конкретной модели.

Если проложить кабель невозможно, стоит проверить наличие режима Repeater, Range Extender или совместимого беспроводного моста. В таком случае второй роутер будет принимать сигнал от основного через Wi-Fi и передавать его дальше.

Однако беспроводное повторение сигнала имеет недостаток: скорость и стабильность соединения могут быть ниже, чем при кабельном подключении. Поэтому Ethernet остается лучшим вариантом, если его можно использовать.

Где установить второй роутер для наилучшего сигнала

Расположение дополнительного маршрутизатора напрямую влияет на результат. Если он работает как беспроводной повторитель, лучше всего поставить его примерно посередине между основным роутером и комнатой со слабым Wi-Fi.

При этом важно, чтобы дополнительное устройство само получало достаточно сильный сигнал. Если установить его непосредственно в "мертвой зоне", качество соединения может остаться низким.

Для точки доступа с Ethernet-подключением место установки можно выбирать более свободно, ориентируясь на длину кабеля и наличие электрической розетки.

После завершения настройки стоит проверить скорость интернета в разных комнатах с помощью Speedtest. Если результат неудовлетворительный, можно попробовать другое расположение старого роутера и повторить измерение.

Ранее Новини.LIVE писали, что нестабильный Wi-Fi не обязательно свидетельствует о проблемах со стороны интернет-провайдера или недостаточной скорости тарифа. На качество соединения могут влиять Bluetooth-устройства, расположенные рядом с маршрутизатором, а также его расположение в доме.

Также Новини.LIVE рассказывали, что оставлять домашний роутер включенным на всю ночь не всегда необходимо. Его можно выключать на несколько часов, однако такое решение имеет не только преимущества, но и определенные неудобства.