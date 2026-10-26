Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Слабкий Wi-Fi у віддалених кімнатах не завжди означає, що потрібно купувати новий маршрутизатор або дорогу Mesh-систему. Старий роутер можна використати повторно, щоб розширити покриття домашньої мережі та позбутися ділянок, де інтернет постійно зникає.

Про те, як налаштувати додатковий маршрутизатор для покращення сигналу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

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Як підготувати старий роутер до розширення Wi-Fi

Використати непотрібний маршрутизатор можна двома способами: перетворити його на додаткову точку доступу з кабельним підключенням або налаштувати як бездротовий повторювач. Перший варіант зазвичай забезпечує стабільніше з'єднання, тоді як другий дозволяє обійтися без прокладання Ethernet-кабелю.

Перш ніж змінювати налаштування, рекомендується повернути старий роутер до заводського стану. Для цього потрібно ввімкнути пристрій, знайти кнопку Reset і затиснути її приблизно на 15-30 секунд, доки індикатори не почнуть блимати. Після перезавантаження попередні параметри мережі, включно з її назвою та паролем, буде видалено.

Наступний крок — перевірка прошивки. Для цього слід відкрити панель керування маршрутизатором через браузер або фірмовий застосунок виробника. Адресу для входу зазвичай зазначають на корпусі пристрою або в інструкції. Наприклад, це може бути 192.168.0.1.

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Якщо для моделі доступне оновлення програмного забезпечення, його варто встановити. Також потрібно змінити стандартний пароль адміністратора та перевірити захист бездротової мережі. За можливості слід використовувати WPA3 або WPA2 замість застарілих стандартів безпеки.

Як налаштувати старий роутер через кабель або бездротову мережу

Найстабільніший спосіб розширити Wi-Fi — підключити другий маршрутизатор до основного через Ethernet. Якщо в налаштуваннях є режим Access Point (AP), достатньо активувати його та з'єднати пристрої кабелем відповідно до інструкції виробника.

Якщо окремого режиму точки доступу немає, налаштування доведеться виконати вручну. Для цього потрібно:

вимкнути DHCP-сервер на старому маршрутизаторі, щоб IP-адреси пристроям видавав основний роутер;

призначити додатковому маршрутизатору вільну статичну IP-адресу в тій самій підмережі, але поза діапазоном автоматичної видачі адрес;

з'єднати LAN-порти обох маршрутизаторів за допомогою Ethernet-кабелю;

розмістити додаткову точку доступу в частині будинку, де потрібно покращити покриття.

При ручному налаштуванні WAN-порт старого роутера використовувати не потрібно. Водночас у пристроях із вбудованим режимом AP підключення може виконуватися через WAN або LAN залежно від конкретної моделі.

Якщо прокласти кабель неможливо, варто перевірити наявність режиму Repeater, Range Extender або сумісного бездротового мосту. У такому випадку другий роутер отримуватиме сигнал від основного через Wi-Fi та передаватиме його далі.

Проте бездротове повторення сигналу має недолік: швидкість і стабільність з'єднання можуть бути нижчими, ніж за кабельного підключення. Тому Ethernet залишається кращим варіантом, якщо його можна використати.

Де встановити другий роутер для найкращого сигналу

Розташування додаткового маршрутизатора безпосередньо впливає на результат. Якщо він працює як бездротовий повторювач, найкраще поставити його приблизно посередині між основним роутером і кімнатою зі слабким Wi-Fi.

При цьому важливо, щоб додатковий пристрій сам отримував достатньо сильний сигнал. Якщо встановити його безпосередньо в "мертвій зоні", якість з'єднання може залишитися низькою.

Для точки доступу з Ethernet-підключенням місце встановлення можна вибирати вільніше, орієнтуючись на довжину кабелю та наявність електричної розетки.

Після завершення налаштування варто перевірити швидкість інтернету в різних кімнатах за допомогою Speedtest. Якщо результат незадовільний, можна спробувати інше розташування старого роутера та повторити вимірювання.

Раніше Новини.LIVE писали, що нестабільний Wi-Fi не обов'язково свідчить про проблеми на боці інтернет-провайдера чи недостатню швидкість тарифу. На якість з'єднання можуть впливати Bluetooth-гаджети поблизу маршрутизатора та його розташування в оселі.

Також Новини.LIVE розповідали, що залишати домашній роутер увімкненим на всю ніч не завжди обов'язково. Його можна вимикати на кілька годин, однак таке рішення має не лише переваги, а й певні незручності.