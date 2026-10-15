Як забезпечити Wi-Fi без світла: чому повербанка для роутера може бути недостатньо

Оптична мережева одиниця (ONU) та кабель живлення в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Домашній Wi-Fi може працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії, якщо правильно організувати резервне живлення. Однак самого повербанка або зарядної станції недостатньо — важливо, щоб обладнання інтернет-провайдера також продовжувало працювати без світла.

Про те, як забезпечити стабільний інтернет під час блекауту, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

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Який інтернет працюватиме без електроенергії

Одним із найзручніших рішень для роботи інтернету під час відключень є оптоволоконне підключення за технологією GPON або xPON.

У таких мережах дані передаються світловими сигналами, а пасивні компоненти не потребують електроживлення. Завдяки цьому інтернет може залишатися доступним навіть під час тривалого знеструмлення.

Проте є важлива умова: провайдер повинен мати резервне живлення власного обладнання. Якщо його мережа не працює, увімкнений домашній роутер не забезпечить доступу до інтернету.

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Крім того, в оселі може бути встановлений окремий оптичний термінал ONU, до якого підключається роутер. У такому разі резервне живлення необхідне для обох пристроїв.

Перед купівлею обладнання варто уточнити у провайдера, чи працюватиме інтернет без світла саме за вашою адресою.

Чим заживити роутер під час блекауту

Для резервного живлення домашньої мережі можна використовувати кілька пристроїв:

повербанк: підходить для роутера або оптичного термінала за умови використання сумісного кабелю та правильної вихідної напруги;

міні-ДБЖ: компактне джерело безперебійного живлення, яке автоматично переходить на акумулятор після відключення електрики;

звичайний ДБЖ: дозволяє забезпечити резервне живлення мережевого обладнання, а за достатньої потужності — інших пристроїв;

портативна зарядна станція: підійде, якщо потрібно одночасно підтримувати роботу роутера, оптичного термінала та ноутбука.

Для підключення роутера до повербанка потрібно насамперед перевірити характеристики його штатного адаптера. Зазвичай необхідні параметри вказані на корпусі пристрою: напруга у вольтах (В) та сила струму в амперах (А).

Наприклад, якщо роутер потребує живлення 12 В, звичайного USB-виходу повербанка на 5 В буде недостатньо. Знадобиться сумісний кабель із перетворювачем напруги або інше джерело живлення, яке підтримує необхідні характеристики.

Для багатьох маршрутизаторів використовують кабелі USB-DC, однак розмір штекера може відрізнятися залежно від моделі.

Важливо також перевірити полярність підключення. Невідповідна напруга або неправильна полярність можуть пошкодити обладнання.

На скільки годин вистачить повербанка для Wi-Fi

Тривалість роботи інтернету залежить від місткості акумулятора та сумарного енергоспоживання підключених пристроїв.

Наприклад, якщо роутер разом з оптичним терміналом споживають 15 Вт, для восьми годин автономної роботи потрібно приблизно 120 Вт-год корисної енергії.

При цьому необхідно враховувати втрати під час перетворення напруги, тому фактичний запас акумулятора має бути більшим.

Повербанк місткістю 20 000 мАг не гарантує конкретної кількості годин роботи. Для точного розрахунку потрібно знати його енергомісткість у ват-годинах, вихідні характеристики та споживання обладнання.

Щоб продовжити автономність Wi-Fi, рекомендується заздалегідь заряджати акумулятори, підключати лише необхідні пристрої та перевіряти реальне енергоспоживання роутера.

Також корисно ще до блекауту протестувати резервне живлення, тимчасово відключивши мережеве обладнання від звичайної електромережі.

Раніше Новини.LIVE писали, що домашній роутер не обов'язково залишати увімкненим цілодобово, адже на ніч його можна відключати від мережі. Проте таке рішення має не лише переваги, а й певні незручності для тих, кому інтернет потрібен навіть під час сну.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидкість дротового інтернету може залежати від відстані між пристроями та характеристик Ethernet-кабелю. Допустима довжина визначається його категорією й параметрами мережі, а для більшості домашніх підключень стандартною межею є 100 метрів.