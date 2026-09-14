Яка максимальна довжина інтернет-кабелю без втрати швидкості

Інтернет-кабель. Фото: Unsplash

Довжина Ethernet-кабелю може впливати на швидкість з'єднання, але межа залежить від його категорії та самої мережі. Для більшості домашніх підключень стандартною максимальною довжиною вважається 100 метрів.

Про те, на якій довжині Ethernet-кабель може почати втрачати швидкість, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Яку довжину Ethernet-кабелю можна використовувати без втрати швидкості

Межа у 100 метрів означає максимальну довжину, на якій заявлена швидкість з'єднання має працювати стабільно з урахуванням втрат сигналу, перешкод та інших факторів.

Типове підключення може складатися приблизно з 90 метрів основного кабелю та ще до 10 метрів гнучких патч-кордів на кінцях. У межах такої довжини Cat5e та Cat6 здатні підтримувати швидкість до 1 Гбіт/с.

Для звичайного домашнього використання кабелі довжиною приблизно 3, 7,5 або 30 метрів самі по собі не повинні знижувати швидкість. Довжина стає важливішою передусім у мережах зі швидкістю понад 1 Гбіт/с.

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Cat5e підтримує 1 Гбіт/с на відстані до 100 метрів. Cat6 також здатен передавати 1 Гбіт/с на 100 метрів, але для 10 Гбіт/с його рекомендована максимальна довжина скорочується приблизно до 55 метрів.

Cat6a, своєю чергою, розрахований на 10 Гбіт/с на відстані до 100 метрів. Саме тому для довгого 10-гігабітного підключення він підходить краще за звичайний Cat6.

Перевищення рекомендованої довжини не означає, що швидкість одразу впаде. Наприклад, Cat6 трохи довший за 55 метрів за хороших умов усе ще може працювати на 10 Гбіт/с, однак у разі помилок та нестабільності краще перейти на Cat6a.

Якщо потрібно з'єднати пристрої, розташовані далі ніж за 100 метрів один від одного, замість одного наддовгого кабелю можна встановити Ethernet-комутатор посередині та створити два окремі відрізки. Інший варіант — використати оптоволокно разом із відповідним комутатором або медіаконвертером.

Для Power over Ethernet довжина також має значення. Загальне обмеження у 100 метрів зберігається, але на довгих лініях підключеному пристрою може не вистачати живлення, тому потрібно враховувати вимоги самого обладнання.

При виборі кабелю також немає сенсу переплачувати за Cat7 або Cat8, якщо тариф провайдера обмежений 1 Гбіт/с, а роутер і комп'ютер не підтримують вищу швидкість.

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