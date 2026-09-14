Какова максимальная длина интернет-кабеля без потери скорости

Интернет-кабель. Фото: Unsplash

Длина Ethernet-кабеля может влиять на скорость соединения, но предел зависит от его категории и самой сети. Для большинства домашних подключений стандартной максимальной длиной считается 100 метров.

О том, при какой длине Ethernet-кабель может начать терять скорость, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Какую длину Ethernet-кабеля можно использовать без потери скорости

Предел в 100 метров означает максимальную длину, на которой заявленная скорость соединения должна работать стабильно с учётом потерь сигнала, помех и других факторов.

Типичное подключение может состоять примерно из 90 метров основного кабеля и ещё до 10 метров гибких патч-кордов на концах. В пределах такой длины Cat5e и Cat6 способны поддерживать скорость до 1 Гбит/с.

Для обычного домашнего использования кабели длиной примерно 3, 7,5 или 30 метров сами по себе не должны снижать скорость. Длина становится более важным фактором прежде всего в сетях со скоростью свыше 1 Гбит/с.

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Cat5e поддерживает 1 Гбит/с на расстоянии до 100 метров. Cat6 также способен передавать 1 Гбит/с на расстоянии 100 метров, но для 10 Гбит/с его рекомендуемая максимальная длина сокращается примерно до 55 метров.

Cat6a, в свою очередь, рассчитан на 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров. Именно поэтому для длинного 10-гигабитного подключения он подходит лучше, чем обычный Cat6.

Превышение рекомендуемой длины не означает, что скорость сразу упадет. Например, Cat6 длиной чуть более 55 метров при хороших условиях всё ещё может работать на 10 Гбит/с, однако в случае ошибок и нестабильности лучше перейти на Cat6a.

Если нужно соединить устройства, расположенные на расстоянии более 100 метров друг от друга, вместо одного сверхдлинного кабеля можно установить Ethernet-коммутатор посередине и создать два отдельных отрезка. Другой вариант — использовать оптоволокно вместе с соответствующим коммутатором или медиаконвертером.

Для Power over Ethernet длина также имеет значение. Общее ограничение в 100 метров сохраняется, но на длинных линиях подключенному устройству может не хватать питания, поэтому нужно учитывать требования самого оборудования.

При выборе кабеля также нет смысла переплачивать за Cat7 или Cat8, если тариф провайдера ограничен 1 Гбит/с, а роутер и компьютер не поддерживают более высокую скорость.

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