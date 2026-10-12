Wi-Fi може працювати повільно через пристрої поруч: яка техніка заважає сигналу роутера

Wi-Fi-роутер у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний Wi-Fi та раптові обриви з'єднання не завжди пов'язані з роботою провайдера або швидкістю інтернет-тарифу. Причиною можуть бути Bluetooth-пристрої поруч із роутером, а також невдале розташування самого маршрутизатора.

Про те, яка техніка може заважати домашньому Wi-Fi та де краще встановити роутер, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Главред.

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Які пристрої можуть заважати роботі Wi-Fi

Одним із неочевидних джерел перешкод є Bluetooth-колонки та інші бездротові аксесуари, розташовані безпосередньо біля маршрутизатора. Через них швидкість інтернет-з'єднання може знижуватися, а передавання даних — перериватися.

Причина полягає у використанні близьких радіочастот. Bluetooth і частина Wi-Fi-з'єднань працюють у діапазонах, які можуть перекриватися, створюючи перешкоди один для одного.

Ситуація ускладнюється, коли поблизу одночасно працює багато бездротових мереж. Вони займають частину доступного радіочастотного спектра, через що Bluetooth-пристроям може бракувати вільних частот для перемикання.

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У результаті проблеми можуть виникати не лише з інтернетом, а й із підключеними бездротовими аксесуарами.

Щоб зменшити вплив перешкод, варто розмістити Bluetooth-колонки та інші подібні пристрої далі від роутера. Іноді звичайної зміни розташування техніки достатньо, щоб зробити з'єднання стабільнішим без заміни маршрутизатора або переходу на дорожчий тариф.

Де краще встановити роутер у квартирі

На якість Wi-Fi впливає не лише сусідня електроніка, а й місце встановлення самого маршрутизатора.

Якщо пристрій стоїть у закритій шафі, за великими меблями або в дальньому кутку коридору, сигналу складніше рівномірно поширюватися по квартирі.

Додатковими перешкодами стають товсті стіни та металеві конструкції. Вони послаблюють радіохвилі, тому в окремих кімнатах швидкість з'єднання може бути нижчою.

Оптимальним варіантом є відкрите місце ближче до центральної частини житла. Так сигнал матиме менше перешкод на шляху до пристроїв у різних кімнатах.

Тому перед зміною інтернет-провайдера або купівлею нового обладнання варто перевірити розташування роутера та прибрати від нього бездротові аксесуари, які можуть створювати перешкоди.

Раніше Новини.LIVE писали, що залишати домашній Wi-Fi-роутер увімкненим на всю ніч не завжди обов'язково. Його відключення на кілька годин може мати певні переваги, проте варто враховувати й незручності, особливо якщо доступ до мережі потрібен цілодобово.

Також Новини.LIVE розповідали, що тривала безперервна робота роутера іноді супроводжується тимчасовими збоями з'єднання. Звичайне перезавантаження допомагає позбутися накопичених тимчасових даних, оновити підключення та відновити стабільність домашнього Wi-Fi.