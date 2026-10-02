Що бачить власник Wi-Fi про вашу активність та чи доступна йому історія пошуку

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Підключення до чужої Wi-Fi-мережі не дає її власнику повного доступу до історії пошуку в браузері. Однак адміністратор мережі може бачити частину даних про активність, зокрема відвідувані домени та інформацію про з'єднання.

Про те, що може побачити власник Wi-Fi про активність користувача, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Cybernews.

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Що може побачити адміністратор Wi-Fi

Історія пошуку не зберігається безпосередньо у Wi-Fi-мережі. Водночас людина з адміністративним доступом може контролювати трафік, який через неї проходить.

Більшість сучасного вебтрафіку зашифрована, тому зміст сторінок і самі пошукові запити зазвичай залишаються прихованими. Однак метадані можуть бути доступними.

Зокрема, за IP-адресами можна визначити, до яких сервісів підключався користувач. Додаткову інформацію можуть розкривати DNS-запити, якщо вони передаються без шифрування — у такому разі адміністратор здатен побачити, які домени пристрій намагався відкрити.

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Таким чином, оператор мережі може отримати інформацію про те, які сайти відвідувалися, коли відбувалися підключення та скільки вони тривали, але не обов'язково бачить конкретні пошукові запити чи вміст відкритих сторінок.

Винятком можуть бути керовані робочі або навчальні пристрої. Якщо на такому ноутбуці встановлений спеціальний сертифікат від IT-відділу, система може бути налаштована на перевірку вмісту мережевого трафіку, включно з пошуковими запитами.

Особливої обережності радять дотримуватися у публічних Wi-Fi-мережах. Не варто ігнорувати попередження про сертифікати, підключатися до підозрілих мереж із назвами, схожими на справжні, або встановлювати сертифікати та програми, які пропонує ненадійна точка доступу.

Для додаткового захисту рекомендується користуватися сайтами з HTTPS, своєчасно оновлювати браузер і систему, за можливості використовувати зашифрований DNS, а домашню мережу захищати WPA2 або WPA3 та складним унікальним паролем.

Також варто змінити стандартні дані для входу в налаштування роутера та ввімкнути багатофакторну автентифікацію для важливих облікових записів. У ненадійних мережах додатковий рівень приватності може забезпечити VPN, який шифрує трафік між пристроєм і VPN-провайдером.

Раніше Новини.LIVE писали, що постійно активний Wi-Fi на смартфоні вночі допомагає залишатися на зв'язку, але може бути зайвим під час сну. Вимкнення бездротового з'єднання здатне трохи скоротити споживання заряду та зменшити кількість нічних сповіщень.

Також Новини.LIVE розповідали, що безперервна робота домашнього роутера з часом може супроводжуватися тимчасовими збоями в мережі. Періодичний перезапуск допомагає заново встановити з'єднання, очистити тимчасові дані та повернути Wi-Fi стабільнішу роботу.