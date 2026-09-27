Чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: плюси та мінуси такої звички

Wi-Fi-роутер в руках. Фото: Magnific

Wi-Fi-роутер у багатьох домівках працює цілодобово, хоча на кілька нічних годин його можна вимикати. Така звичка має певні переваги, однак разом із ними є й недоліки, особливо якщо вночі потрібен постійний доступ до інтернету.

Про те, чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч, пише редакція Новини.LIVE.

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Що дає вимкнення роутера на ніч

Однією з переваг є економія електроенергії. Сам роутер споживає небагато, однак регулярне вимкнення на кілька годин може зменшити загальні витрати протягом року.

Періодичний перезапуск також допомагає позбутися накопичених помилок у пам'яті пристрою. Завдяки цьому мережа може працювати стабільніше, а сам роутер — менше нагріватися.

Ще один аргумент стосується кібербезпеки. Коли роутер відключений від інтернету, зменшується можливість несанкціонованого доступу до домашньої мережі, що особливо актуально за наявності підключених "розумних" пристроїв.

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Роутери випромінюють електромагнітні хвилі, які потенційно можуть впливати на якість сну. Тому пристрій радять розміщувати якомога далі від спальні або за можливості вимикати на ніч.

Водночас у нічного відключення є й недоліки. Під час повномасштабної війни інтернет може бути потрібен для отримання сповіщень про повітряну тривогу, тому вимкнений Wi-Fi здатен позбавити доступу до важливої інформації.

Крім того, деякі пристрої завантажують оновлення саме вночі. Якщо роутер вимкнений, ці процеси можуть відкладатися. Після тривалої паузи вранці також знадобиться певний час, щоб пристрій знову підключився до мережі.

Раніше Новини.LIVE писали, що причиною слабкого або нестабільного Wi-Fi не завжди є несправність роутера чи неправильні налаштування. Сигнал можуть погіршувати стіни, предмети в оселі та інші бездротові пристрої, які створюють перешкоди на його шляху.

Також Новини.LIVE розповідали, що через майже безперервну роботу домашнього роутера з часом можуть виникати тимчасові збої. Перезавантаження пристрою допомагає заново встановити з'єднання, позбутися тимчасових даних і відновити стабільнішу роботу Wi-Fi.