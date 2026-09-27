Стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: плюсы и минусы такой привычки

Wi-Fi-роутер в руках. Фото: Magnific

Wi-Fi-роутер во многих домах работает круглосуточно, хотя на несколько часов ночью его можно выключать. У такой привычки есть определенные преимущества, однако наряду с ними есть и недостатки, особенно если ночью требуется постоянный доступ к интернету.

О том, стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что дает отключение роутера на ночь

Одним из преимуществ является экономия электроэнергии. Сам роутер потребляет немного, однако регулярное отключение на несколько часов может снизить общие расходы в течение года.

Периодический перезапуск также помогает избавиться от накопившихся ошибок в памяти устройства. Благодаря этому сеть может работать стабильнее, а сам роутер — меньше нагреваться.

Еще один аргумент касается кибербезопасности. Когда роутер отключен от интернета, снижается вероятность несанкционированного доступа к домашней сети, что особенно актуально при наличии подключенных "умных" устройств.

Читайте также:

Роутеры излучают электромагнитные волны, которые потенциально могут влиять на качество сна. Поэтому устройство рекомендуется размещать как можно дальше от спальни или, по возможности, выключать на ночь.

В то же время у ночного отключения есть и недостатки. Во время полномасштабной войны интернет может понадобиться для получения оповещений о воздушной тревоге, поэтому отключенный Wi-Fi может лишить доступа к важной информации.

Кроме того, некоторые устройства загружают обновления именно ночью. Если роутер выключен, эти процессы могут откладываться. После длительной паузы утром также потребуется некоторое время, чтобы устройство снова подключилось к сети.

Ранее Новини.LIVE писали, что причиной слабого или нестабильного Wi-Fi не всегда является неисправность роутера или неправильные настройки. Сигнал могут ухудшать стены, предметы в доме и другие беспроводные устройства, создающие препятствия на его пути.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за почти непрерывной работы домашнего роутера со временем могут возникать временные сбои. Перезагрузка устройства помогает заново установить соединение, избавиться от временных данных и восстановить более стабильную работу Wi-Fi.