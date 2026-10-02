Что видит владелец Wi-Fi о вашей активности и доступна ли ему история поиска

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Подключение к чужой Wi-Fi-сети не дает её владельцу полного доступа к истории поиска в браузере. Однако администратор сети может видеть часть данных об активности, в частности посещаемые домены и информацию о подключениях.

О том, что владелец Wi-Fi может увидеть о деятельности пользователя, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Cybernews.

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Что может увидеть администратор Wi-Fi

История поиска не хранится непосредственно в Wi-Fi-сети. В то же время человек с административным доступом может контролировать трафик, проходящий через сеть.

Большая часть современного веб-трафика зашифрована, поэтому содержание страниц и сами поисковые запросы обычно остаются скрытыми. Однако метаданные могут быть доступны.

В частности, по IP-адресам можно определить, к каким сервисам подключался пользователь. Дополнительную информацию могут раскрывать DNS-запросы, если они передаются без шифрования — в таком случае администратор может увидеть, какие домены устройство пыталось открыть.

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Таким образом, оператор сети может получить информацию о том, какие сайты посещались, когда происходили подключения и как долго они длились, но не обязательно видит конкретные поисковые запросы или содержание открытых страниц.

Исключением могут быть управляемые рабочие или учебные устройства. Если на таком ноутбуке установлен специальный сертификат от IT-отдела, система может быть настроена на проверку содержимого сетевого трафика, включая поисковые запросы.

Особую осторожность рекомендуется соблюдать в публичных Wi-Fi-сетях. Не стоит игнорировать предупреждения о сертификатах, подключаться к подозрительным сетям с названиями, похожими на настоящие, или устанавливать сертификаты и программы, предлагаемые ненадежной точкой доступа.

Для дополнительной защиты рекомендуется пользоваться сайтами с HTTPS, своевременно обновлять браузер и систему, по возможности использовать зашифрованный DNS, а домашнюю сеть защищать с помощью WPA2 или WPA3 и сложного уникального пароля.

Также стоит изменить стандартные данные для входа в настройки роутера и включить многофакторную аутентификацию для важных учетных записей. В ненадежных сетях дополнительный уровень конфиденциальности может обеспечить VPN, который шифрует трафик между устройством и VPN-провайдером.

Ранее Новини.LIVE писали, что постоянно включенный Wi-Fi на смартфоне ночью помогает оставаться на связи, но может быть лишним во время сна. Отключение беспроводного соединения способно немного сократить расход заряда и уменьшить количество ночных уведомлений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что непрерывная работа домашнего роутера со временем может сопровождаться временными сбоями в сети. Периодический перезапуск помогает восстановить соединение, очистить временные данные и вернуть Wi-Fi более стабильную работу.