Wi-Fi может работать медленно из-за устройств рядом: какая техника мешает сигналу роутера

Wi-Fi-роутер в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

Медленный Wi-Fi и внезапные обрывы соединения не всегда связаны с работой провайдера или скоростью интернет-тарифа. Причиной могут быть Bluetooth-устройства, расположенные рядом с роутером, а также неудачное расположение самого маршрутизатора.

О том, какая техника может мешать домашнему Wi-Fi и где лучше установить роутер, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Главред.

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Какие устройства могут мешать работе Wi-Fi

Одним из неочевидных источников помех являются Bluetooth-колонки и другие беспроводные аксессуары, расположенные непосредственно рядом с маршрутизатором. Из-за них скорость интернет-соединения может снижаться, а передача данных — прерываться.

Причина заключается в использовании близких радиочастот. Bluetooth и часть Wi-Fi-соединений работают в диапазонах, которые могут пересекаться, создавая помехи друг для друга.

Ситуация усложняется, когда поблизости одновременно работает много беспроводных сетей. Они занимают часть доступного радиочастотного спектра, из-за чего Bluetooth-устройствам может не хватать свободных частот для переключения.

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В результате проблемы могут возникать не только с интернетом, но и с подключенными беспроводными аксессуарами.

Чтобы уменьшить влияние помех, стоит разместить Bluetooth-колонки и другие подобные устройства подальше от роутера. Иногда обычного изменения расположения техники достаточно, чтобы сделать соединение более стабильным без замены маршрутизатора или перехода на более дорогой тариф.

Где лучше установить роутер в квартире

На качество Wi-Fi влияет не только соседняя электроника, но и место установки самого маршрутизатора.

Если устройство стоит в закрытом шкафу, за крупной мебелью или в дальнем углу коридора, сигналу сложнее равномерно распространяться по квартире.

Дополнительными препятствиями становятся толстые стены и металлические конструкции. Они ослабляют радиоволны, поэтому в отдельных комнатах скорость соединения может быть ниже.

Оптимальным вариантом является открытое место поближе к центральной части квартиры. Так сигнал будет сталкиваться с меньшим количеством препятствий на пути к устройствам в разных комнатах.

Поэтому перед сменой интернет-провайдера или покупкой нового оборудования стоит проверить расположение роутера и убрать от него беспроводные аксессуары, которые могут создавать помехи.

Ранее Новини.LIVE писали, что оставлять домашний Wi-Fi-роутер включенным на всю ночь не всегда обязательно. Его отключение на несколько часов может иметь определенные преимущества, однако стоит учитывать и неудобства, особенно если доступ к сети нужен круглосуточно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что длительная непрерывная работа роутера иногда сопровождается временными сбоями соединения. Обычная перезагрузка помогает избавиться от накопленных временных данных, обновить подключение и восстановить стабильность домашнего Wi-Fi.