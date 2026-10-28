Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Ежедневное отключение Wi-Fi-роутера на ночь ради экономии электроэнергии не всегда оправдано. Маршрутизатор потребляет немного электроэнергии, а регулярные отключения могут мешать автоматическим обновлениям и работе подключенных устройств.

О возможных последствиях такой привычки пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему Wi-Fi-роутер лучше оставлять включенным

Современные маршрутизаторы рассчитаны на длительную непрерывную работу. Они обеспечивают подключение домашних устройств к интернету, управляют беспроводной связью и могут автоматически настраивать отдельные параметры сети.

После полного отключения питания эти процессы прекращаются. Когда роутер запускается снова, ему требуется время, чтобы восстановить соединение с провайдером и подключенными гаджетами.

Особого внимания заслуживают автоматические обновления программного обеспечения. Некоторые производители и провайдеры устанавливают новые прошивки ночью, когда пользователи реже работают в интернете. Если маршрутизатор в этот момент выключен, обновление может быть отложено.

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Это касается и безопасности домашней сети. Прошивки могут содержать исправления уязвимостей, поэтому важно своевременно устанавливать доступные обновления. В то же время само по себе отключение роутера на ночь не делает сеть небезопасной, если пользователь регулярно проверяет актуальность программного обеспечения.

На отдельных типах интернет-подключения частые обрывы связи также могут влиять на работу систем автоматической стабилизации линии. Однако это не универсальное правило для всех роутеров и провайдеров.

Еще один аргумент против ежедневного отключения — небольшой расход электроэнергии. Многие домашние маршрутизаторы потребляют примерно 8-12 Вт, что сопоставимо с мощностью светодиодной лампы.

Поэтому ночное отключение такого устройства обычно обеспечивает незначительную экономию. В то же время для пользователей, которым интернет нужен круглосуточно, постоянная работа роутера позволяет избегать перерывов в подключении домашнего оборудования.

Как экономить электроэнергию, не выключая роутер

Для более заметного снижения потребления электроэнергии стоит обратить внимание на другие бытовые устройства. В частности, телевизоры, компьютеры и игровые консоли могут продолжать потреблять энергию даже в режиме ожидания.

Также стоит проверять зарядные адаптеры, особенно некачественные модели, которые могут потреблять электроэнергию без подключенного гаджета.

Среди других способов сократить расходы:

выключать наружное освещение и электрические полотенцесушители, когда они не используются;

не устанавливать в холодильнике температуру ниже необходимой;

рационально настраивать термостаты отопления и кондиционирования;

отключать от питания технику, которая не нужна в течение длительного времени.

Сам роутер необязательно перезагружать по расписанию, если он работает стабильно. Перезапуск может быть полезен в случае временных сбоев, проблем с подключением или после установки обновления, если этого требует производитель.

Ранее Новини.LIVE писали, что улучшить покрытие домашнего Wi-Fi можно без покупки нового маршрутизатора или дорогой Mesh-системы. Если в отдаленных комнатах сигнал ослабевает или соединение постоянно обрывается, старый роутер можно настроить для расширения сети и устранения зон с нестабильным интернетом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны часто поддерживают Wi-Fi-соединение даже ночью, когда ими никто не пользуется. Временное отключение беспроводной связи может сократить расход заряда батареи, уменьшить количество уведомлений во время сна и предотвратить автоматическое подключение к нежелательным сетям.