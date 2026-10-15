Важно отключать Wi-Fi на телефоне на ночь: что изменится

Значок Wi-Fi на экране смартфона. Фото: Magnific

Большинство смартфонов остаются подключенными к Wi-Fi круглосуточно, даже когда их владельцы спят. Отключение беспроводного соединения на ночь может помочь сократить расход заряда аккумулятора, ограничить ночные уведомления и избежать автоматического подключения к нежелательным сетям.

О преимуществах ночного отключения Wi-Fi рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Почему Wi-Fi на смартфоне стоит отключать перед сном

Даже когда телефоном не пользуются, активное беспроводное соединение позволяет приложениям оставаться подключенными к интернету. Из-за этого ночью могут поступать сообщения, уведомления и другие сигналы, которые отвлекают от отдыха.

Отключение Wi-Fi может помочь реже обращаться к смартфону перед сном. Отсутствие ночных раздражителей также создает более благоприятные условия для засыпания.

Еще одно возможное преимущество касается аккумулятора. Когда беспроводное соединение отключено, смартфон может расходовать меньше энергии. Особенно это может быть заметно на старых устройствах, однако фактическая экономия зависит от условий использования.

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Отключение Wi-Fi также уменьшает радиоизлучение от соответствующего модуля смартфона. В то же время сам этот факт не доказывает, что активный Wi-Fi во время сна вредит здоровью.

Чем опасно автоматическое подключение к Wi-Fi

Отдельное внимание стоит уделить настройкам автоматического подключения к беспроводным сетям.

При определенных настройках смартфон может самостоятельно устанавливать соединение с доступными точками Wi-Fi. Если среди них окажется опасная сеть, это потенциально создает риски для пользователя.

Отключение Wi-Fi на ночь предотвращает такие автоматические подключения в течение этого времени.

В то же время оставлять беспроводной интернет включенным тоже может быть удобно, особенно если ночью требуется постоянный доступ к онлайн-сервисам. Поэтому решение зависит от того, что важнее для владельца смартфона — непрерывное соединение или ограничение фоновой активности устройства.

Ранее Новини.LIVE писали, что нестабильная работа домашнего Wi-Fi не обязательно свидетельствует о проблемах со стороны провайдера или недостаточной скорости тарифа. Помехи могут создавать расположенные поблизости Bluetooth-устройства, а неудачное расположение роутера может дополнительно ухудшать качество соединения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что оставлять маршрутизатор работать непрерывно не всегда нужно, ведь на несколько часов ночью его можно выключать. В то же время такая практика имеет как преимущества, так и недостатки, особенно для пользователей, которым необходим постоянный доступ к интернету.