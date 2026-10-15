Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч: що буде інакше

Значок Wi-Fi на екрані смартфона. Фото: Magnific

Більшість смартфонів залишаються підключеними до Wi-Fi цілодобово, навіть коли власники сплять. Вимкнення бездротового з'єднання на ніч може допомогти зменшити витрати заряду акумулятора, обмежити нічні сповіщення та уникнути автоматичного підключення до небажаних мереж.

Про переваги нічного вимкнення Wi-Fi розповідає редакція Новини.LIVE.

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Чому Wi-Fi на смартфоні варто вимикати перед сном

Навіть коли телефоном не користуються, активне бездротове з'єднання дозволяє застосункам залишатися підключеними до інтернету. Через це вночі можуть надходити повідомлення, сповіщення та інші сигнали, які відволікають від відпочинку.

Відключення Wi-Fi може допомогти рідше звертатися до смартфона перед сном. Відсутність нічних подразників також створює сприятливіші умови для засинання.

Ще одна можлива перевага стосується акумулятора. Коли бездротове з'єднання вимкнене, смартфон може витрачати менше енергії. Особливо це може бути помітно на старіших пристроях, однак фактична економія залежить від умов використання.

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Вимкнення Wi-Fi також зменшує радіовипромінювання від відповідного модуля смартфона. Водночас сам цей факт не доводить, що активний Wi-Fi під час сну шкодить здоров'ю.

Чим небезпечне автоматичне підключення до Wi-Fi

Окрему увагу варто приділити налаштуванням автоматичного підключення до бездротових мереж.

За певних параметрів смартфон може самостійно встановлювати з'єднання з доступними точками Wi-Fi. Якщо серед них опиниться небезпечна мережа, це потенційно створює ризики для користувача.

Вимкнення Wi-Fi на ніч запобігає таким автоматичним підключенням протягом цього часу.

Водночас залишати бездротовий інтернет увімкненим теж може бути зручно, особливо якщо вночі потрібен постійний доступ до онлайн-сервісів. Тому рішення залежить від того, що важливіше для власника смартфона — безперервне з'єднання чи обмеження фонової активності пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, що нестабільна робота домашнього Wi-Fi не обов'язково свідчить про проблеми на боці провайдера чи недостатню швидкість тарифу. Перешкоди можуть створювати розташовані поблизу Bluetooth-пристрої, а невдале місце для роутера здатне додатково погіршувати якість з'єднання.

Також Новини.LIVE розповідали, що залишати маршрутизатор працювати безперервно не завжди потрібно, адже на кілька годин уночі його можна вимикати. Водночас така практика має як переваги, так і недоліки, особливо для користувачів, яким необхідний постійний доступ до інтернету.