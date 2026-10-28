Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Щоденне вимкнення Wi-Fi-роутера на ніч заради економії електроенергії не завжди виправдане. Маршрутизатор споживає небагато електрики, а регулярні відключення можуть заважати автоматичним оновленням і роботі підключених пристроїв.

Про можливі наслідки такої звички пише редакція Новини.LIVE.

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Чому Wi-Fi-роутер краще залишати увімкненим

Сучасні маршрутизатори розраховані на тривалу безперервну роботу. Вони забезпечують підключення домашніх пристроїв до інтернету, керують бездротовим зв'язком і можуть автоматично налаштовувати окремі параметри мережі.

Після повного вимкнення живлення ці процеси припиняються. Коли роутер запускається знову, йому потрібен час, щоб відновити з'єднання з провайдером і підключеними гаджетами.

Особливої уваги заслуговують автоматичні оновлення програмного забезпечення. Деякі виробники та провайдери встановлюють нові прошивки вночі, коли користувачі рідше працюють в інтернеті. Якщо маршрутизатор у цей момент вимкнений, оновлення може бути відкладене.

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Це стосується і безпеки домашньої мережі. Прошивки можуть містити виправлення вразливостей, тому важливо своєчасно встановлювати доступні оновлення. Водночас саме по собі вимкнення роутера на ніч не робить мережу небезпечною, якщо користувач регулярно перевіряє актуальність програмного забезпечення.

На окремих типах інтернет-підключення часті розриви зв'язку також можуть впливати на роботу систем автоматичної стабілізації лінії. Проте це не універсальне правило для всіх роутерів і провайдерів.

Ще один аргумент проти щоденного вимкнення — невелике споживання електроенергії. Багато домашніх маршрутизаторів використовують приблизно 8-12 Вт, що можна порівняти з потужністю світлодіодної лампи.

Тому нічне відключення такого пристрою зазвичай забезпечує незначну економію. Водночас для користувачів, яким інтернет потрібен цілодобово, постійна робота роутера дозволяє уникати перерв у підключенні домашнього обладнання.

Як економити електроенергію без вимкнення роутера

Для помітнішого зменшення споживання електрики варто звернути увагу на інші побутові пристрої. Зокрема, телевізори, комп'ютери та ігрові консолі можуть продовжувати використовувати енергію навіть у режимі очікування.

Також варто перевіряти зарядні адаптери, особливо неякісні моделі, які можуть споживати електроенергію без підключеного гаджета.

Серед інших способів скоротити витрати:

вимикати зовнішнє освітлення та електричні рушникосушки, коли вони не використовуються;

не встановлювати в холодильнику нижчу температуру, ніж необхідно;

раціонально налаштовувати термостати опалення та кондиціонування;

відключати від живлення техніку, яка не потрібна тривалий час.

Сам роутер необов'язково перезавантажувати за розкладом, якщо він працює стабільно. Перезапуск може бути корисним у разі тимчасових збоїв, проблем із підключенням або після встановлення оновлення, якщо цього потребує виробник.

Раніше Новини.LIVE писали, що покращити покриття домашнього Wi-Fi можна без купівлі нового маршрутизатора чи дорогої Mesh-системи. Якщо у віддалених кімнатах сигнал слабшає або з'єднання постійно обривається, старий роутер можна налаштувати для розширення мережі та усунення зон із нестабільним інтернетом.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони часто підтримують Wi-Fi-з'єднання навіть уночі, коли ними ніхто не користується. Тимчасове вимкнення бездротового зв'язку може скоротити споживання заряду батареї, зменшити кількість сповіщень під час сну та запобігти автоматичному підключенню до небажаних мереж.