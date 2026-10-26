Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Домашній Wi-Fi може працювати повільно або постійно обриватися не лише через проблеми з провайдером, а й через застарілий маршрутизатор. Водночас навіть справний роутер іноді варто замінити, оскільки відсутність оновлень безпеки може створювати загрозу для всіх підключених пристроїв.

Про ознаки того, що домашній роутер потребує заміни, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Роутер постійно втрачає з'єднання та зависає

Одним із сигналів несправності можуть бути регулярні відключення пристроїв від Wi-Fi навіть за хорошого рівня сигналу. Іноді маршрутизатор повністю перестає передавати інтернет, а відновити з'єднання вдається лише після перезавантаження.

Проте купувати новий роутер одразу не варто. Подібні проблеми можуть виникати через перешкоди, невдале розташування обладнання або несправність одного з підключених пристроїв.

Щоб визначити причину низької швидкості, можна підключити комп'ютер до маршрутизатора через Ethernet-кабель і провести тест інтернет-з'єднання. Якщо через кабель швидкість відповідає очікуванням, а через Wi-Fi залишається низькою, проблему варто шукати саме в бездротовій мережі.

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Також потрібно враховувати розташування маршрутизатора. Товсті стіни та інші перешкоди можуть погіршувати сигнал у віддалених кімнатах. У такому випадку допомогти може зміна місця встановлення, Wi-Fi-повторювач або Mesh-система.

Виробник більше не випускає оновлення безпеки

Роутер може продовжувати роздавати інтернет навіть після завершення офіційної підтримки. Однак відсутність нових прошивок означає, що виявлені згодом вразливості можуть залишитися невиправленими.

Це особливо важливо для маршрутизатора, через який до інтернету підключаються інші домашні пристрої. Застаріле програмне забезпечення може створювати додаткові ризики для всієї мережі.

Перевірити актуальність підтримки можна за моделлю роутера, зазначеною на його корпусі. Для цього потрібно знайти пристрій на офіційному сайті виробника та переглянути інформацію про доступні оновлення.

Старий стандарт Wi-Fi обмежує швидкість нових пристроїв

Навіть повністю справний маршрутизатор може не використовувати можливості сучасних смартфонів і ноутбуків. Причиною стає застарілий стандарт бездротового зв'язку.

Наприклад, пристрої з Wi-Fi 4 у діапазоні 2,4 ГГц можуть мати теоретичну швидкість 150-300 Мбіт/с, тоді як для багатьох моделей із Wi-Fi 5 у діапазоні 5 ГГц цей показник становить близько 867 Мбіт/с.

Сучасніші стандарти Wi-Fi 6, 6E та 7 пропонують вищу продуктивність. Зокрема, для Wi-Fi 7 у діапазоні 6 ГГц теоретична швидкість може сягати приблизно 5,8 Гбіт/с. У реальних умовах показники будуть нижчими, а для використання переваг нового стандарту його мають підтримувати і маршрутизатор, і підключений пристрій.

Раніше Новини.LIVE писали, що відсутність електроенергії в оселі не обов'язково означає втрату доступу до домашнього інтернету. Підтримувати роботу Wi-Fi-роутера можна за допомогою повербанка або зарядної станції, проте стабільне з'єднання залежить і від наявності резервного живлення на обладнанні самого провайдера.

Також Новини.LIVE розповідали, що причину повільного чи нестабільного Wi-Fi не завжди варто шукати в якості послуг інтернет-провайдера. Навіть за достатньої швидкості тарифу з'єднання може погіршуватися через невдале розташування маршрутизатора або вплив Bluetooth-пристроїв, які працюють поблизу нього.