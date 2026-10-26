Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Домашний Wi-Fi может работать медленно или постоянно обрываться не только из-за проблем с провайдером, но и из-за устаревшего маршрутизатора. При этом даже исправный роутер иногда стоит заменить, поскольку отсутствие обновлений безопасности может представлять угрозу для всех подключенных устройств.

О признаках того, что домашний роутер нуждается в замене, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

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Роутер постоянно теряет соединение и зависает

Одним из признаков неисправности могут быть регулярные отключения устройств от Wi-Fi даже при хорошем уровне сигнала. Иногда маршрутизатор полностью перестает передавать интернет, а восстановить соединение удается только после перезагрузки.

Однако покупать новый роутер сразу не стоит. Подобные проблемы могут возникать из-за помех, неудачного расположения оборудования или неисправности одного из подключенных устройств.

Чтобы определить причину низкой скорости, можно подключить компьютер к роутеру через Ethernet-кабель и провести тест интернет-соединения. Если через кабель скорость соответствует ожиданиям, а через Wi-Fi остается низкой, проблему стоит искать именно в беспроводной сети.

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Также нужно учитывать расположение роутера. Толстые стены и другие препятствия могут ухудшать сигнал в удаленных комнатах. В таком случае может помочь смена места установки, Wi-Fi-повторитель или Mesh-система.

Производитель больше не выпускает обновления безопасности

Роутер может продолжать предоставлять доступ к интернету даже после прекращения официальной поддержки. Однако отсутствие новых прошивок означает, что обнаруженные впоследствии уязвимости могут остаться неисправленными.

Это особенно важно для маршрутизатора, через который к интернету подключаются другие домашние устройства. Устаревшее программное обеспечение может создавать дополнительные риски для всей сети.

Проверить актуальность поддержки можно по модели роутера, указанной на его корпусе. Для этого нужно найти устройство на официальном сайте производителя и просмотреть информацию о доступных обновлениях.

Устаревший стандарт Wi-Fi ограничивает скорость новых устройств

Даже полностью исправный маршрутизатор может не использовать возможности современных смартфонов и ноутбуков. Причиной этому становится устаревший стандарт беспроводной связи.

Например, устройства с Wi-Fi 4 в диапазоне 2,4 ГГц могут иметь теоретическую скорость 150-300 Мбит/с, тогда как для многих моделей с Wi-Fi 5 в диапазоне 5 ГГц этот показатель составляет около 867 Мбит/с.

Более современные стандарты Wi-Fi 6, 6E и 7 обеспечивают более высокую производительность. В частности, для Wi-Fi 7 в диапазоне 6 ГГц теоретическая скорость может достигать примерно 5,8 Гбит/с. В реальных условиях показатели будут ниже, а для использования преимуществ нового стандарта его должны поддерживать и маршрутизатор, и подключенное устройство.

Ранее Новини.LIVE писали, что отсутствие электроэнергии в доме не обязательно означает потерю доступа к домашнему интернету. Поддерживать работу Wi-Fi-роутера можно с помощью powerbank или зарядной станции, однако стабильное соединение зависит и от наличия резервного питания на оборудовании самого провайдера.

Также Новини.LIVE рассказывали, что причину медленного или нестабильного Wi-Fi не всегда стоит искать в качестве услуг интернет-провайдера. Даже при достаточной скорости тарифа соединение может ухудшаться из-за неудачного расположения маршрутизатора или влияния Bluetooth-устройств, работающих рядом с ним.