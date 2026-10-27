iPhone та Android-смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

За однаковий бюджет можна придбати вживаний iPhone преміального класу або абсолютно новий Android-смартфон із гарантією. Перший варіант приваблює камерами та якістю корпусу, тоді як другий може запропонувати свіжий акумулятор, швидке заряджання й сучасніший дисплей.

Про переваги та недоліки обох варіантів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Dnepr.info.

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Чим вживаний iPhone кращий за новий Android і навпаки

Однією з переваг смартфонів Apple залишається їхня вартість на вторинному ринку. Купуючи iPhone дворічної чи трирічної давнини, користувач отримує пристрій, який уже втратив частину початкової ціни, але за належного стану може залишатися привабливим для подальшого перепродажу.

Нові Android-смартфони середнього класу також поступово дешевшають, проте швидкість втрати вартості залежить від виробника, моделі та попиту. Тому перед покупкою варто порівнювати не лише ціни в магазинах, а й пропозиції на вторинному ринку.

Ще одна відмінність стосується продуктивності та програмної підтримки. Apple зазвичай випускає оновлення iOS для своїх смартфонів протягом багатьох років, тому навіть старіші моделі, зокрема iPhone 13 та iPhone 14, залишаються актуальними для повсякденних завдань.

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Водночас тривалість підтримки Android залежить від конкретного виробника та моделі. Деякі смартфони середнього сегмента отримують оновлення лише протягом кількох років, тоді як інші мають значно довший гарантований термін підтримки.

Вживані флагманські iPhone можуть мати переваги в якості відеозйомки, стабілізації зображення та обробці кадрів у застосунках соціальних мереж. Також покупець отримує корпус із матеріалів, характерних для дорожчих пристроїв, зокрема скла, алюмінію або сталі.

Проте новий Android за ті самі гроші нерідко пропонує OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, високою яскравістю та швидким заряджанням. Втім, порівнювати екрани потрібно за конкретними моделями: наприклад, деякі старіші iPhone мають лише 60 Гц, тоді як версії Pro підтримують підвищену частоту оновлення.

Найвідчутніша перевага нового смартфона — акумулятор без попереднього зношування. У вживаного iPhone залишкова місткість батареї може становити близько 80-90%, що впливатиме на тривалість автономної роботи та потенційно вимагатиме додаткових витрат на заміну.

Що потрібно перевірити перед купівлею вживаного iPhone

Головний недолік уживаної техніки — невідомі умови попередньої експлуатації. Навіть якщо смартфон має вигляд нового, усередині можуть бути замінені компоненти або залишатися несправності, які складно помітити під час короткого огляду.

Перед покупкою iPhone варто звернути увагу на кілька моментів:

Акумулятор: перевірити максимальну місткість батареї та оцінити, чи вистачатиме її для щоденного використання.

Дисплей і камери: з'ясувати, чи змінювали ці компоненти та чи працюють вони належним чином.

Face ID і True Tone: переконатися, що розпізнавання обличчя й автоматичне налаштування кольорів екрана функціонують без проблем.

Стан корпусу: оглянути пристрій на пошкодження та сліди попереднього ремонту.

Важливо враховувати й захист від води. Хоча деякі iPhone мають сертифікацію IP68, після тривалої експлуатації або ремонту початкова герметичність корпусу може бути порушена.

Новий Android позбавляє покупця більшості ризиків, пов'язаних із попереднім власником. Крім того, він постачається з гарантією, що спрощує розв'язання проблем у разі заводського дефекту.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може допомогти позбутися зависань і тимчасових програмних збоїв, хоча сучасні Android-пристрої та iPhone здатні працювати без перезапуску тижнями.

Також Новини.LIVE розповідали, що рекламні оголошення на смартфонах не обмежуються вебсторінками й можуть з'являтися навіть у системних програмах або сповіщеннях. Власники Android та iPhone можуть зменшити кількість такої реклами, змінивши відповідні налаштування пристрою.