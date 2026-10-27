iPhone и Android-смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

За тот же бюджет можно приобрести подержанный iPhone премиум-класса или совершенно новый Android-смартфон с гарантией. Первый вариант привлекает камерами и качеством корпуса, тогда как второй может предложить новый аккумулятор, быструю зарядку и более современный дисплей.

О преимуществах и недостатках обоих вариантов пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Dnepr.info.

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Чем подержанный iPhone лучше нового Android и наоборот

Одним из преимуществ смартфонов Apple остается их стоимость на вторичном рынке. Покупая iPhone двух- или трехлетней давности, пользователь получает устройство, которое уже потеряло часть первоначальной цены, но при надлежащем состоянии может оставаться привлекательным для дальнейшей перепродажи.

Новые Android-смартфоны среднего класса также постепенно дешевеют, однако скорость потери стоимости зависит от производителя, модели и спроса. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать не только цены в магазинах, но и предложения на вторичном рынке.

Еще одно отличие касается производительности и программной поддержки. Apple обычно выпускает обновления iOS для своих смартфонов в течение многих лет, поэтому даже более старые модели, в частности iPhone 13 и iPhone 14, остаются актуальными для повседневных задач.

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В то же время продолжительность поддержки Android зависит от конкретного производителя и модели. Некоторые смартфоны среднего сегмента получают обновления лишь в течение нескольких лет, тогда как у других гарантированный срок поддержки значительно дольше.

Подержанные флагманские iPhone могут иметь преимущества в качестве видеосъемки, стабилизации изображения и обработке кадров в приложениях социальных сетей. Также покупатель получает корпус из материалов, характерных для более дорогих устройств, в частности стекла, алюминия или стали.

Однако новый Android за те же деньги нередко предлагает OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, высокой яркостью и быстрой зарядкой. Впрочем, сравнивать экраны нужно по конкретным моделям: например, некоторые старые iPhone имеют только 60 Гц, тогда как версии Pro поддерживают повышенную частоту обновления.

Самое ощутимое преимущество нового смартфона — аккумулятор без предварительного износа. У подержанного iPhone остаточная емкость аккумулятора может составлять около 80-90 %, что повлияет на продолжительность автономной работы и потенциально потребует дополнительных затрат на замену.

Что нужно проверить перед покупкой подержанного iPhone

Главный недостаток подержанной техники — неизвестные условия предыдущей эксплуатации. Даже если смартфон выглядит как новый, внутри могут быть заменены компоненты или оставаться неисправности, которые сложно заметить при беглом осмотре.

Перед покупкой iPhone стоит обратить внимание на несколько моментов:

Аккумулятор: проверить максимальную емкость батареи и оценить, хватит ли её для повседневного использования.

Дисплей и камеры: выяснить, меняли ли эти компоненты и работают ли они должным образом.

Face ID и True Tone: убедиться, что распознавание лица и автоматическая настройка цветов экрана работают без проблем.

Состояние корпуса: осмотреть устройство на наличие повреждений и следов предыдущего ремонта.

Важно учитывать и защиту от воды. Хотя некоторые iPhone имеют сертификацию IP68, после длительной эксплуатации или ремонта первоначальная герметичность корпуса может быть нарушена.

Новый Android избавляет покупателя от большинства рисков, связанных с предыдущим владельцем. Кроме того, он поставляется с гарантией, что упрощает решение проблем в случае заводского дефекта.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная перезагрузка смартфона может помочь избавиться от зависаний и временных программных сбоев, хотя современные Android-устройства и iPhone способны работать без перезапуска неделями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что рекламные объявления на смартфонах не ограничиваются веб-страницами и могут появляться даже в системных приложениях или уведомлениях. Владельцы Android и iPhone могут уменьшить количество такой рекламы, изменив соответствующие настройки устройства.