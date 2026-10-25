Как часто нужно перезагружать смартфон: не все об этом знают

Меню перезагрузки смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны на Android и iPhone могут работать неделями без перезагрузки, однако периодический перезапуск помогает устранять временные сбои и зависания. Производители не устанавливают единой частоты для всех устройств, поэтому оптимальный график зависит от того, насколько стабильно работает телефон.

О том, как часто следует перезагружать смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как часто нужно перезагружать iPhone и Android

Для большинства пользователей ориентиром может служить перезагрузка примерно раз в неделю. Если смартфон работает без проблем, делать это ежедневно необязательно. При необходимости интервал можно увеличить до двух недель или, наоборот, перезапускать устройство чаще.

Во время перезагрузки система завершает работу запущенных программ и фоновых процессов. Это может помочь избавиться от временных программных ошибок, вызывающих замедление работы, зависание или чрезмерный расход заряда аккумулятора.

В то же время перезапуск не обязательно откладывать до появления серьезных неисправностей. Периодическая перезагрузка может быть полезной даже между обновлениями операционной системы.

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Apple не устанавливает конкретного графика для iPhone. Если приложение начинает работать некорректно, компания рекомендует сначала закрыть его и открыть заново. Когда это не помогает, следующим шагом может стать перезагрузка телефона.

Для Android рекомендации в целом схожи. Google советует перезапускать смартфоны Pixel в случае временных проблем, в частности зависания приложений, неисправностей камеры или ухудшения соединения. При этом обязательной периодичности компания не устанавливает.

Samsung уделяет регулярной перезагрузке больше внимания. Производитель рекомендует владельцам Galaxy периодически перезапускать устройства для предотвращения замедлений и зависаний. В отдельных материалах компании даже упоминается ежедневная перезагрузка, хотя большинству пользователей такая частота может быть излишней.

Когда смартфон лучше перезагрузить вне графика

Не стоит ждать запланированной перезагрузки, если телефон уже демонстрирует признаки нестабильной работы. Перезагрузка может помочь, когда приложения перестают отвечать, камера работает с ошибками или возникают проблемы с подключением.

Также этот способ стоит попробовать, если смартфон неожиданно начал работать медленнее или быстрее разряжаться. Причиной иногда становятся фоновые процессы или временные программные сбои, которые прекращаются после перезапуска системы.

Ранее Новини.LIVE писали, что зеленый индикатор в верхней части экрана Android сигнализирует о доступе приложений к камере или микрофону. Он может появляться даже без заметных для пользователя изменений в работе смартфона, помогая контролировать использование функций, связанных с конфиденциальностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что "Режим полета" может быть полезен и вне самолета. Его активация помогает сократить потребление энергии, перезапустить мобильное соединение после потери сигнала и временно избавиться от отвлекающих факторов. При определенных условиях отключение беспроводной связи также позволяет быстрее зарядить смартфон.