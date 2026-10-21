Режим энергосбережения на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Постоянно включенный режим энергосбережения может мешать обычному использованию смартфона, в частности задерживать уведомления и ограничивать работу отдельных функций. При этом дополнительное время автономной работы не всегда компенсирует такие неудобства.

О недостатках постоянного энергосбережения пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Режим энергосбережения может задерживать важные уведомления

Одно из самых ощутимых ограничений касается приложений, работающих в фоновом режиме. Для экономии заряда смартфон снижает их активность, из-за чего некоторые процессы выполняются с задержкой или временно останавливаются.

Например, почтовое приложение может реже проверять новые письма, фотографии — медленнее загружаться в облачное хранилище, а социальные сети — обновлять ленту только после открытия приложения. На некоторых Android-смартфонах такие ограничения могут влиять даже на доставку сообщений в WhatsApp.

Экономия заряда может оказаться незначительной

Включение режима энергосбережения не гарантирует нескольких дополнительных часов работы. Результат зависит от того, как именно используется смартфон: наибольшую пользу режим приносит во время ожидания, когда устройство неактивно.

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Если продолжать смотреть видео, открывать приложения и постоянно пользоваться дисплеем, разница может быть минимальной. Часть экономии в таком случае обеспечивается снижением частоты обновления экрана и другими ограничениями.

Это подтвердил эксперимент YouTube-канала PhoneBuff. При сравнении двух iPhone с включенным и выключенным режимом энергосбережения разница в автономности оказалась незначительной.

Дисплей смартфона может потерять плавность

На моделях с экранами 90 или 120 Гц режим энергосбережения часто снижает частоту обновления до 60 Гц или меньше. Из-за этого прокрутка страниц, системные анимации и переключение между приложениями выглядят менее плавно.

Особенно заметным такое изменение будет для пользователей, привыкших к высокой частоте обновления дисплея. Некоторые смартфоны также отключают тактильную обратную связь и отдельные эффекты интерфейса.

Яркость экрана, 5G и геолокация работают с ограничениями

Для снижения энергопотребления телефон может уменьшать максимальную яркость дисплея, отключать Always-on display и сокращать время до автоматической блокировки. Это создает неудобства при чтении или использовании смартфона на улице при ярком освещении.

На iPhone этот режим также ограничивает использование сетей 5G. Кроме того, сокращение фоновой активности иногда влияет на приложения, использующие геолокацию. В частности, передача местоположения в режиме реального времени может работать некорректно.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная зарядка смартфона до максимума может постепенно сокращать ресурс аккумулятора, хотя владелец не всегда заметит эти изменения. Эксперты объяснили, почему длительное пребывание на уровне 100% нежелательно для аккумулятора, какой заряд лучше поддерживать ежедневно и какие факторы больше всего ускоряют его износ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что принудительное закрытие всех приложений на Android не гарантирует более быстрой работы смартфона и экономии оперативной памяти. Современная система самостоятельно управляет фоновыми процессами, а повторное открытие завершенных программ может, наоборот, потребовать дополнительных ресурсов.