Режим енергоощадження на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Постійно ввімкнений режим енергоощадження може заважати звичайному користуванню смартфоном, зокрема затримувати повідомлення та обмежувати роботу окремих функцій. При цьому додатковий час автономної роботи не завжди компенсує такі незручності.

Про недоліки постійного енергоощадження пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Режим енергоощадження може затримувати важливі повідомлення

Одне з найвідчутніших обмежень стосується застосунків, які працюють у фоновому режимі. Для економії заряду смартфон зменшує їхню активність, через що деякі процеси виконуються із запізненням або тимчасово зупиняються.

Наприклад, електронна пошта може рідше перевіряти нові листи, фотографії — повільніше завантажуватися до хмарного сховища, а соціальні мережі — оновлювати стрічку лише після відкриття застосунку. На окремих Android-смартфонах такі обмеження здатні впливати навіть на доставлення повідомлень у WhatsApp.

Економія заряду може виявитися незначною

Увімкнення енергоощадження не гарантує кількох додаткових годин роботи. Результат залежить від того, як саме використовується смартфон: найбільшу користь режим приносить під час очікування, коли пристрій неактивний.

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Якщо продовжувати дивитися відео, відкривати застосунки та постійно користуватися дисплеєм, різниця може бути мінімальною. Частина економії в такому разі забезпечується зниженням частоти оновлення екрана та іншими обмеженнями.

Це підтвердив експеримент YouTube-каналу PhoneBuff. Під час порівняння двох iPhone з активованим і вимкненим енергоощадженням різниця в автономності виявилася незначною.

Дисплей смартфона може втратити плавність

На моделях з екранами 90 або 120 Гц режим енергоощадження часто знижує частоту оновлення до 60 Гц або менше. Через це прокручування сторінок, системні анімації та перемикання між застосунками мають менш плавний вигляд.

Особливо помітною така зміна буде для користувачів, які звикли до високої частоти оновлення дисплея. Деякі смартфони також вимикають тактильний відгук та окремі ефекти інтерфейсу.

Яскравість екрана, 5G та геолокація працюють з обмеженнями

Заради зменшення енергоспоживання телефон може знижувати максимальну яскравість дисплея, вимикати Always-on display і скорочувати час до автоматичного блокування. Це створює незручності під час читання або використання смартфона надворі за яскравого освітлення.

На iPhone режим також обмежує використання мереж 5G. Крім того, скорочення фонової активності іноді впливає на застосунки, що використовують геолокацію. Зокрема, передавання місцеперебування в реальному часі може працювати некоректно.

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