Включенный "Режим полета" на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

"Режим полета" на смартфоне полезен не только во время авиаперелетов, ведь он может помочь сэкономить заряд аккумулятора и быстрее восстановить утраченную мобильную связь. Кроме того, его использование позволяет уменьшить количество отвлекающих факторов и при определенных условиях ускорить зарядку телефона.

О дополнительных возможностях режима полета рассказывает редакция Новини.LIVE.

Реклама

Для чего использовать режим полета в повседневной жизни

После активации режима полета смартфон прекращает соединение с мобильной сетью и ограничивает работу беспроводных модулей. Хотя эта функция была создана в первую очередь для использования во время перелетов, она может быть полезна и в других ситуациях.

Одно из главных преимуществ — снижение энергопотребления. Когда телефон не тратит заряд на поддержание мобильной связи, аккумулятор разряжается медленнее. Это особенно актуально, если батарея почти разряжена, а зарядного устройства поблизости нет.

Режим полета также может помочь, когда смартфон внезапно теряет сигнал оператора. Вместо полной перезагрузки достаточно ненадолго активировать функцию, а затем отключить её. После этого устройство попытается повторно подключиться к мобильной сети.

Читайте также:

Еще один вариант использования касается зарядки. Поскольку телефон в режиме полета тратит меньше энергии на сетевые функции, аккумулятор может заряжаться несколько быстрее. Это пригодится, когда нужно подзарядить устройство за ограниченное время.

Наконец, эта функция помогает временно отдохнуть от постоянных звонков и сообщений. Её можно включить во время важной встречи, работы или перед сном, чтобы ограничить поступление уведомлений через мобильную сеть и не отвлекаться на смартфон.

Ранее Новини.LIVE писали, что нехватка свободного места и нестабильная работа приложений на Android иногда связаны с накоплением кэша. Очистить смартфон от ненужных временных данных можно через встроенные настройки, не устанавливая сторонних программ и не восстанавливая заводские настройки устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что символ "плюс" в кружке на экране Android указывает на активный режим экономии мобильного трафика. Когда эта функция включена, система может ограничивать работу отдельных приложений, из-за чего уведомления иногда приходят с опозданием.