Как очистить кэш на Android и освободить память смартфона без удаления фотографий

Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Со временем на Android-смартфоне накапливаются временные файлы, которые занимают внутреннюю память и могут вызывать сбои в работе приложений. Избавиться от лишнего кэша можно за несколько простых шагов без установки дополнительных программ или сброса телефона до заводских настроек.

О том, как очистить кэш на Android и не потерять важные данные, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

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Как очистить кэш приложений на Android

Во время работы приложения сохраняют временные файлы, чтобы быстрее загружать нужную информацию. Однако со временем эти данные могут устаревать, накапливаться или повреждаться, из-за чего отдельные приложения начинают работать нестабильно.

Особенно много кеша способны накапливать социальные сети, мессенджеры и приложения, которые регулярно загружают фотографии и видео.

Чтобы удалить ненужные временные файлы, нужно:

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открыть "Настройки" смартфона;

перейти в раздел "Память" или "Хранилище";

найти список установленных приложений;

выбрать нужное приложение и открыть настройки его хранилища;

нажать "Очистить кэш".

Важно не перепутать эту функцию с пунктами "Очистить данные" или "Очистить хранилище". Они могут удалить сохраненные настройки и другую информацию приложения.

Для обычного освобождения места следует выбирать именно очистку кэша, которая удаляет временные файлы.

Как удалить кэш браузера на смартфоне

Временные данные накапливаются не только в приложениях, но и в браузерах. В частности, это касается Google Chrome, Microsoft Edge и Brave, которые сохраняют кешированные изображения и другие файлы посещенных веб-страниц.

Чтобы очистить кэш браузера, необходимо:

запустить браузер и открыть меню с тремя точками;

перейти в раздел "История";

выбрать "Удалить данные просмотра";

установить нужный временной интервал;

отметить кешированные изображения и файлы;

подтвердить удаление.

По завершении процедуры можно перезагрузить смартфон. Это позволит перезапустить систему и её процессы, хотя заметного ускорения работы устройства не гарантируется.

Как часто нужно очищать кэш Android

Удалять временные файлы ежедневно или по установленному графику необязательно. Кэш используется для работы приложений, поэтому сам факт его накопления ещё не означает, что со смартфоном возникла проблема.

Очистка целесообразна прежде всего тогда, когда отдельные приложения начинают зависать, работать нестабильно или занимают слишком много места во внутренней памяти.

Таким образом, ручная очистка кэша может помочь освободить память и устранить некоторые проблемы с приложениями без радикальных мер, таких как сброс смартфона к заводским настройкам.

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