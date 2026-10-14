Як очистити кеш на Android і звільнити пам'ять смартфона без видалення фотографій

Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

З часом Android-смартфон накопичує тимчасові файли, які займають внутрішню пам'ять і можуть спричиняти збої в роботі застосунків. Позбутися зайвого кешу можна за кілька простих кроків без встановлення додаткових програм або скидання телефона до заводських налаштувань.

Про те, як очистити кеш на Android і не втратити важливі дані, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

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Як очистити кеш застосунків на Android

Під час роботи програми зберігають тимчасові файли, щоб швидше завантажувати потрібну інформацію. Проте згодом ці дані можуть застарівати, накопичуватися або пошкоджуватися, через що окремі застосунки починають працювати нестабільно.

Особливо багато кешу здатні накопичувати соціальні мережі, месенджери та програми, які регулярно завантажують фотографії й відео.

Щоб видалити непотрібні тимчасові файли, потрібно:

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відкрити "Налаштування" смартфона;

перейти до розділу "Пам'ять" або "Сховище";

знайти список встановлених застосунків;

вибрати потрібну програму та відкрити параметри її сховища;

натиснути "Очистити кеш".

Важливо не переплутати цю функцію з пунктами "Очистити дані" або "Очистити сховище". Вони можуть видалити збережені налаштування та іншу інформацію застосунку.

Для звичайного звільнення місця варто обирати саме очищення кешу, яке прибирає тимчасові файли.

Як видалити кеш браузера на смартфоні

Тимчасові дані накопичуються не лише в застосунках, а й у браузерах. Зокрема, це стосується Google Chrome, Microsoft Edge та Brave, які зберігають кешовані зображення й інші файли відвіданих вебсторінок.

Щоб очистити кеш браузера, необхідно:

запустити браузер і відкрити меню з трьома крапками;

перейти до розділу "Історія";

вибрати "Видалити дані перегляду";

установити потрібний часовий проміжок;

позначити кешовані зображення та файли;

підтвердити видалення.

Після завершення процедури можна перезавантажити смартфон. Це дозволить перезапустити систему та її процеси, хоча помітного прискорення роботи пристрою не гарантовано.

Як часто потрібно очищати кеш Android

Видаляти тимчасові файли щодня або за встановленим графіком необов'язково. Кеш використовується для роботи застосунків, тому сам факт його накопичення ще не означає, що зі смартфоном виникла проблема.

Очищення доцільне насамперед тоді, коли окремі програми починають зависати, працювати нестабільно або займають надто багато місця у внутрішньому сховищі.

Таким чином, ручне очищення кешу може допомогти звільнити пам'ять і усунути деякі проблеми із застосунками без радикальних дій на кшталт скидання смартфона до заводських налаштувань.

Раніше Новини.LIVE писали, що значок плюса в колі на екрані Android означає активований режим економії мобільного трафіку. Через нього окремі застосунки можуть працювати з обмеженнями, а повідомлення іноді надходять пізніше, ніж зазвичай.

Також Новини.LIVE розповідали, що чимало популярних рекомендацій щодо використання Android давно втратили актуальність або від самого початку були необґрунтованими. Це стосується порад постійно закривати програми, вимикати Wi-Fi та Bluetooth для економії заряду, уникати швидкого заряджання й обов'язково встановлювати окремий антивірус.