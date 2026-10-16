Увімкнений "Режим польоту" на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

"Режим польоту" на смартфоні корисний не лише під час авіаперельотів, адже може допомогти заощадити заряд акумулятора та швидше відновити втрачений мобільний зв'язок. Крім того, його використання дозволяє зменшити кількість відволікань і за певних умов прискорити заряджання телефона.

Про додаткові можливості режиму польоту розповідає редакція Новини.LIVE.

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Для чого використовувати режим польоту в повсякденному житті

Після активації режиму польоту смартфон припиняє з'єднання з мобільною мережею та обмежує роботу бездротових модулів. Хоча функцію створювали насамперед для використання під час перельотів, вона може бути корисною і в інших ситуаціях.

Одна з головних переваг — зменшення енергоспоживання. Коли телефон не витрачає заряд на підтримання мобільного зв'язку, акумулятор розряджається повільніше. Це особливо доречно, якщо батарея майже порожня, а зарядного пристрою поблизу немає.

Режим польоту також може допомогти, коли смартфон раптово втрачає сигнал оператора. Замість повного перезавантаження достатньо ненадовго активувати функцію, а потім вимкнути її. Після цього пристрій спробує повторно під'єднатися до мобільної мережі.

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Ще один варіант використання стосується заряджання. Оскільки телефон у режимі польоту витрачає менше енергії на мережеві функції, акумулятор може заряджатися дещо швидше. Це стане в пригоді, коли потрібно поповнити заряд за обмежений час.

Нарешті, функція допомагає тимчасово відпочити від постійних дзвінків і повідомлень. Її можна активувати під час важливої зустрічі, роботи або перед сном, щоб обмежити надходження сповіщень через мобільну мережу та не відволікатися на смартфон.

Раніше Новини.LIVE писали, що нестача вільного місця та нестабільна робота застосунків на Android іноді пов'язані з накопиченням кешу. Очистити смартфон від непотрібних тимчасових даних можна через вбудовані налаштування, не встановлюючи сторонніх програм і не повертаючи пристрій до заводського стану.

Також Новини.LIVE розповідали, що символ плюса в колі на екрані Android вказує на активний режим заощадження мобільного трафіку. Коли ця функція ввімкнена, система може обмежувати роботу окремих застосунків, через що сповіщення іноді надходять із запізненням.