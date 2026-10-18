Зеленая точка на экране смартфона. Фото: SlashGear

Зеленая точка в верхней части экрана Android-смартфона может появляться даже тогда, когда пользователь не замечает никаких изменений в работе устройства. На самом деле это системный индикатор конфиденциальности, который сигнализирует об использовании камеры или микрофона одним из приложений.

О назначении этого значка и способах управления им пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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О чём предупреждает зелёная точка на экране Android

Индикатор конфиденциальности появился в Android 12, чтобы пользователи могли видеть, когда установленные приложения получают доступ к камере или микрофону. Подобная функция предусмотрена и в операционной системе iOS.

Зеленая точка загорается, когда приложение начинает использовать соответствующий датчик. Например, ее можно заметить при запуске камеры, записи видео в Instagram или использовании Snapchat.

При этом индикатор помогает следить не только за приложениями, которые пользователь открывает самостоятельно. Он также может предупредить об обращении к камере или микрофону со стороны приложений, работающих в фоновом режиме.

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Чтобы проверить причину появления зеленой точки, на смартфонах со стандартным интерфейсом Android достаточно развернуть панель уведомлений и нажать на соответствующий индикатор. Система покажет, какое приложение использует камеру или микрофон.

Это особенно полезно, если значок появляется неожиданно. Ведь даже приложения из Google Play могут некорректно обращаться с разрешениями или задействовать датчики без очевидной для пользователя необходимости.

Как убрать зеленую точку со смартфона

Отключить сам индикатор через обычные настройки Android нельзя, поскольку он является частью системы защиты конфиденциальности. Однако можно запретить отдельным приложениям доступ к камере и микрофону, чтобы они больше не активировали соответствующее уведомление.

Для этого нужно:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Приложения";

найти нужное приложение в общем списке;

открыть меню "Разрешения";

запретить использование камеры или микрофона.

При необходимости там же можно изменить разрешение на доступ к местоположению.

В то же время такие ограничения повлияют на функциональность приложения. Например, после запрета доступа к камере Instagram больше не сможет использовать её для записи историй.

Поэтому отключать разрешения стоит в первую очередь для приложений, которым соответствующие возможности не нужны. Если же зеленая точка появляется во время обычной съемки или видеозвонка, это нормальная работа системы, а не признак неисправности смартфона.

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