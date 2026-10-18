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Головна Техно Чому на Android з'являється зелена крапка та як її приховати

Чому на Android з'являється зелена крапка та як її приховати

Ua ru
18 жовтня 2026 16:32
Зелена крапка на екрані Android: що вона означає та як її прибрати SlashGear
Зелена крапка на екрані смартфона. Фото: SlashGear

Зелена крапка у верхній частині екрана Android-смартфона може з'являтися навіть тоді, коли користувач не помічає жодних змін у роботі пристрою. Насправді це системний індикатор конфіденційності, який повідомляє про використання камери або мікрофона одним із застосунків.

Про призначення цього значка та способи керування ним пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Про що попереджає зелена крапка на екрані Android

Індикатор конфіденційності з'явився в Android 12, щоб користувачі могли бачити, коли встановлені програми отримують доступ до камери або мікрофона. Подібна функція передбачена й в операційній системі iOS.

Зелена крапка загоряється, коли застосунок починає використовувати відповідний датчик. Наприклад, її можна помітити під час запуску камери, запису відео в Instagram або використання Snapchat.

При цьому індикатор допомагає стежити не лише за програмами, які користувач відкриває самостійно. Він також може попередити про звернення до камери чи мікрофона з боку застосунків, які працюють у фоновому режимі.

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Щоб перевірити причину появи зеленої крапки, на смартфонах зі стандартним інтерфейсом Android достатньо розгорнути панель сповіщень і натиснути на відповідний індикатор. Система покаже, який застосунок використовує камеру або мікрофон.

Це особливо корисно, якщо значок з'являється несподівано. Адже навіть програми з Google Play можуть некоректно поводитися з дозволами або звертатися до датчиків без очевидної для користувача потреби.

Як прибрати зелену крапку зі смартфона

Вимкнути сам індикатор через звичайні налаштування Android не можна, оскільки він є частиною системи захисту приватності. Проте можна заборонити окремим застосункам доступ до камери та мікрофона, щоб вони більше не активували відповідне сповіщення.

Для цього потрібно:

  • відкрити "Налаштування";
  • перейти до розділу "Програми";
  • знайти потрібний застосунок у загальному списку;
  • відкрити меню "Дозволи";
  • заборонити використання камери або мікрофона.

За потреби там само можна змінити дозвіл на доступ до місцеперебування.

Водночас такі обмеження впливатимуть на функціональність програми. Наприклад, після заборони доступу до камери Instagram більше не зможе використовувати її для запису історій.

Тому відключати дозволи варто насамперед для застосунків, яким відповідні можливості не потрібні. Якщо ж зелена крапка з'являється під час звичайного фотографування або відеодзвінка, це нормальна робота системи, а не ознака несправності смартфона.

Раніше Новини.LIVE писали, що ввімкнення "Режиму польоту" може бути корисним і в повсякденному житті, а не лише на борту літака. Ця функція допомагає зменшити витрату заряду, тимчасово позбутися відволікань, швидше відновити мобільне з'єднання та за певних умов скоротити час заряджання смартфона.

Також Новини.LIVE розповідали, що напис VoLTE біля індикатора мобільного сигналу свідчить про використання сучаснішої технології голосового зв'язку. Завдяки їй телефонні розмови відбуваються через мережу 4G LTE без переходу на старіші стандарти.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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