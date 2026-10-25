Як часто потрібно перезавантажувати смартфон: не всі про це знають

Меню перезавантаження смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфони на Android та iPhone можуть працювати тижнями без перезавантаження, проте періодичний перезапуск допомагає усувати тимчасові збої та зависання. Виробники не встановлюють єдиної частоти для всіх пристроїв, тому оптимальний графік залежить від того, наскільки стабільно працює телефон.

Про те, як часто варто перезавантажувати смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як часто потрібно перезавантажувати iPhone та Android

Для більшості користувачів орієнтиром може бути перезавантаження приблизно раз на тиждень. Якщо смартфон працює без проблем, робити це щодня необов'язково. За потреби інтервал можна збільшити до двох тижнів або, навпаки, перезапускати пристрій частіше.

Під час перезавантаження система завершує роботу запущених програм і фонових процесів. Це може допомогти позбутися тимчасових програмних помилок, які спричиняють уповільнення, зависання або надмірне споживання заряду акумулятора.

Водночас перезапуск не обов'язково відкладати до появи серйозних несправностей. Періодичне перезавантаження може бути корисним навіть між оновленнями операційної системи.

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Apple не встановлює конкретного графіка для iPhone. Якщо застосунок починає працювати некоректно, компанія рекомендує спочатку закрити його та відкрити знову. Коли це не допомагає, наступним кроком може стати перезавантаження телефона.

Для Android рекомендації загалом схожі. Google радить перезапускати смартфони Pixel у разі тимчасових проблем, зокрема зависання програм, несправностей камери або погіршення з'єднання. Водночас обов'язкової періодичності компанія не визначає.

Samsung приділяє регулярному перезавантаженню більше уваги. Виробник рекомендує власникам Galaxy періодично перезапускати пристрої для запобігання уповільненням і зависанням. В окремих матеріалах компанії навіть згадується щоденне перезавантаження, хоча більшості користувачів така частота може бути непотрібною.

Коли смартфон краще перезавантажити поза графіком

Не варто чекати запланованого перезапуску, якщо телефон уже демонструє ознаки нестабільної роботи. Перезавантаження може допомогти, коли застосунки перестають відповідати, камера працює з помилками або виникають проблеми зі з'єднанням.

Також цей спосіб варто спробувати, якщо смартфон несподівано почав працювати повільніше чи швидше витрачати заряд. Причиною іноді стають фонові процеси або тимчасові програмні збої, які припиняються після перезапуску системи.

Раніше Новини.LIVE писали, що зелений індикатор у верхній частині екрана Android сигналізує про доступ застосунків до камери або мікрофона. Він може з'являтися навіть без помітних для користувача змін у роботі смартфона, допомагаючи контролювати використання функцій, пов'язаних із приватністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що "Режим польоту" може бути корисним і поза літаком. Його активація допомагає скоротити споживання енергії, перезапустити мобільне з'єднання після втрати сигналу та тимчасово позбутися відволікань. За певних умов вимкнення бездротового зв'язку також дозволяє швидше зарядити смартфон.