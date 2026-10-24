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Как отключить рекламу в приложениях и браузере на Android и iOS

Ua ru
24 октября 2026 16:32
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы без лишних приложений кадр из видео/YouTube
Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Реклама на смартфоне может появляться не только при просмотре сайтов, но и в уведомлениях и системных приложениях. На Android и iPhone часть таких объявлений можно отключить в настройках, а для блокировки баннеров в браузере — воспользоваться специальными инструментами.

О способах ограничения рекламы на смартфонах пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.ua.

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Как отключить рекламные уведомления на Android и iPhone

Если рекламные сообщения регулярно появляются на экране телефона, в первую очередь стоит проверить разрешения установленных приложений. Часто проблема связана с программами, которым пользователь ранее разрешил отправлять уведомления.

На Android нужно открыть "Настройки", перейти в раздел приложений или уведомлений и найти программы, от которых приходят нежелательные сообщения. После отключения соответствующего разрешения рекламные баннеры от этих приложений больше не будут появляться среди системных уведомлений.

На iPhone принцип аналогичен: в настройках уведомлений можно просмотреть список приложений и запретить отправку сообщений тем, которые используют их для рекламы.

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Рекламные баннеры, видеоролики и всплывающие окна на сайтах можно ограничить с помощью специальных блокировщиков. Такие инструменты фильтруют рекламный контент при просмотре веб-страниц.

Среди доступных решений для Android можно использовать AdGuard, NetGuard и Adblock Fast. Часть подобных инструментов предлагает платные возможности, хотя существуют и бесплатные варианты.

На iPhone также можно использовать совместимые расширения для блокировки рекламы в браузере. При этом их возможности зависят от ограничений операционной системы и конкретного браузера.

Как убрать рекламу в системных приложениях Xiaomi

На смартфонах Xiaomi рекламные рекомендации могут отображаться даже в стандартных приложениях и отдельных элементах интерфейса. Для их ограничения предусмотрено несколько настроек.

Прежде всего стоит проверить настройки рабочего стола и отключить показ рекомендаций. Также в разделе "Все приложения" можно найти опцию "Получать рекомендации" и отключить её.

Кроме того, следует открыть настройки конфиденциальности в разделе "Пароли и безопасность" и отключить персонализированную рекламу. Для сокращения количества системных объявлений также можно отключить сервис MSA, если такая возможность доступна на устройстве.

Названия и расположение пунктов меню могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения смартфона.

Ранее Новини.LIVE писали, что постоянное использование режима энергосбережения может негативно сказываться на повседневной работе смартфона. Из-за ограничения фоновых процессов уведомления иногда приходят с опозданием, а отдельные возможности устройства становятся недоступными, поэтому выигрыш в автономности не всегда оправдывает такие неудобства.

Также Новини.LIVE сообщали, что включенный Wi-Fi может представлять угрозу для конфиденциальности даже тогда, когда смартфон не подключен к беспроводной сети. Немецкие эксперты по кибербезопасности рекомендуют отключать соединения, которыми пользователь не пользуется, ведь это помогает снизить риски постороннего вмешательства и сократить расход заряда батареи.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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