Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Реклама на смартфоні може з'являтися не лише під час перегляду сайтів, а й у сповіщеннях та системних застосунках. На Android та iPhone частину таких оголошень можна прибрати через налаштування, а для блокування банерів у браузері скористатися спеціальними інструментами.

Про способи обмеження реклами на смартфонах пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.ua.

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Як вимкнути рекламні сповіщення на Android та iPhone

Якщо рекламні повідомлення регулярно з'являються на екрані телефона, насамперед варто перевірити дозволи встановлених застосунків. Часто проблема пов'язана з програмами, яким користувач раніше дозволив надсилати сповіщення.

На Android потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу застосунків або сповіщень і знайти програми, від яких надходять небажані повідомлення. Після вимкнення відповідного дозволу рекламні банери від цих застосунків більше не з'являтимуться серед системних сповіщень.

На iPhone принцип схожий: у налаштуваннях сповіщень можна переглянути список програм і заборонити надсилання повідомлень тим, які використовують їх для реклами.

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Як заблокувати рекламу в браузері смартфона

Рекламні банери, відеоролики та спливаючі вікна на сайтах можна обмежити за допомогою спеціальних блокувальників. Такі інструменти фільтрують рекламний контент під час перегляду вебсторінок.

Серед доступних рішень для Android можна використовувати AdGuard, NetGuard та Adblock Fast. Частина подібних інструментів пропонує платні можливості, хоча існують і безплатні варіанти.

На iPhone також можна використовувати сумісні розширення для блокування реклами в браузері. Водночас їхні можливості залежать від обмежень операційної системи та конкретного браузера.

Як прибрати рекламу в системних застосунках Xiaomi

На смартфонах Xiaomi рекламні рекомендації можуть відображатися навіть у стандартних програмах та окремих елементах інтерфейсу. Для їхнього обмеження передбачено кілька налаштувань.

Насамперед варто перевірити параметри робочого столу та вимкнути показ рекомендацій. Також у розділі "Усі додатки" можна знайти опцію "Отримувати рекомендації" та деактивувати її.

Додатково слід відкрити налаштування конфіденційності в розділі "Паролі та безпека" й вимкнути персоналізовану рекламу. Для скорочення кількості системних оголошень також можна деактивувати сервіс MSA, якщо така можливість доступна на пристрої.

Назви та розташування пунктів меню можуть відрізнятися залежно від версії програмного забезпечення смартфона.

Раніше Новини.LIVE писали, що безперервне використання режиму енергоощадження може негативно позначатися на повсякденній роботі смартфона. Через обмеження фонових процесів сповіщення іноді надходять із запізненням, а окремі можливості пристрою стають недоступними, тому виграш в автономності не завжди виправдовує такі незручності.

Також Новини.LIVE розповідали, що активний Wi-Fi може становити загрозу для приватності навіть тоді, коли смартфон не підключений до бездротової мережі. Німецькі експерти з кібербезпеки рекомендують вимикати з'єднання, якими користувач не послуговується, адже це допомагає зменшити ризики стороннього втручання та скоротити витрати заряду батареї.