Меню Wi-Fi на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Постійно увімкнений Wi-Fi на смартфоні може створювати зайві ризики для конфіденційності, навіть коли власник не користується бездротовим інтернетом. Німецькі фахівці з кібербезпеки радять вимикати непотрібні бездротові з'єднання, щоб обмежити можливості зловмисників і заощадити заряд акумулятора.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CHIP.

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Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини (BSI) рекомендує відключати Wi-Fi та Bluetooth, коли в них немає потреби. Подібної позиції дотримуються й німецькі організації із захисту прав споживачів. Особливо актуальна ця порада під час перебування поза домом, коли смартфон може шукати доступні бездротові мережі.

Фахівці називають кілька причин не залишати Wi-Fi постійно активним:

Економія батареї: смартфон перестає витрачати енергію на пошук бездротових мереж і підтримання з'єднання, що може трохи подовжити час роботи без підзарядки.

Захист особистих даних: зловмисники можуть створювати підроблені точки доступу, намагаючись отримати конфіденційну інформацію користувачів, які до них підключаються.

Конфіденційність домашньої адреси: якщо стороння особа отримає список збережених Wi-Fi-мереж, у деяких випадках вона зможе скористатися відкритими каталогами бездротових точок доступу, щоб з'ясувати місце проживання власника смартфона.

Водночас активний Wi-Fi сам собою не означає, що особисті дані обов'язково опиняться під загрозою. Відключення непотрібного з'єднання лише допомагає зменшити потенційні ризики.

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Як налаштувати автоматичне вимкнення Wi-Fi на iPhone

На iPhone керувати бездротовим з'єднанням можна через "Центр керування" або системні налаштування. Проте вимкнення Wi-Fi через "Центр керування" не є постійним: Apple передбачає його автоматичне повторне ввімкнення наступного дня.

Щоб не змінювати налаштування щоразу перед виходом із дому, можна скористатися застосунком "Команди". Він дозволяє створювати автоматизації, які спрацьовують залежно від місцеперебування власника.

Для цього відкрийте "Команди" та створіть нову автоматизацію з умовою виходу з вибраного місця. Далі додайте дію керування Wi-Fi та встановіть для неї значення "Вимкнути".

Після цього можна налаштувати ще одну автоматизацію, яка спрацьовуватиме після повернення додому. Для неї потрібно вибрати дію ввімкнення Wi-Fi.

Таким чином смартфон зможе самостійно керувати бездротовим підключенням залежно від того, чи перебуває власник удома.

Як вимикати Wi-Fi автоматично на Android

На Android можливості автоматизації залежать від виробника смартфона та версії операційної системи. Деякі моделі вміють самостійно вмикати Wi-Fi, коли поблизу з'являються знайомі мережі. Знайти відповідну функцію зазвичай можна в налаштуваннях мережевих підключень.

Однак єдиного вбудованого механізму, який автоматично вимикав би Wi-Fi після виходу з дому, для всіх Android-смартфонів немає.

Як альтернативу можна використовувати застосунки для автоматизації, зокрема IFTTT, або NFC-мітки. Вони дозволяють налаштовувати певні дії зі смартфоном без необхідності щоразу відкривати системні параметри вручну.

Якщо автоматизація не потрібна, достатньо самостійно вимикати Wi-Fi перед виходом із дому та вмикати його після повернення.

Рекомендації німецьких фахівців стосуються також Bluetooth і NFC. Коли ці бездротові інтерфейси не використовуються, їх можна тимчасово відключати, зменшуючи кількість активних з'єднань смартфона.

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