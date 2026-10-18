Застосунок "Повідомлення" на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичайні SMS та листування в месенджерах можуть містити інформацію, якої шахраям достатньо для отримання доступу до особистих даних. Особливу небезпеку становлять повідомлення з банківськими кодами, фотографіями документів і паролями, якщо смартфон потрапить до чужих рук.

Про те, які повідомлення краще не залишати в пам'яті телефона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на iTechua.

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Які повідомлення потрібно видаляти зі смартфона

Насамперед варто позбуватися SMS з одноразовими кодами підтвердження та паролями для входу в банківські сервіси. Навіть якщо код уже використано, збережене повідомлення може допомогти зловмисникам, які отримали доступ до інших особистих відомостей власника.

Після видалення таких SMS бажано перевірити кошик повідомлень. На Android та iPhone видалені записи можуть ще певний час зберігатися в пам'яті пристрою, залежно від застосунку та його налаштувань.

Не менш небезпечно залишати у звичайних чатах фотографії паспорта, водійського посвідчення та інших документів. Якщо телефон опиниться в руках шахраїв, ці зображення можуть використати для спроб оформлення мікропозик, реєстрації SIM-карт або незаконного поширення персональних даних.

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Третя категорія — особисте листування, у якому містяться PIN-коди, номери банківських карток, CVC-коди, домашні адреси або відповіді на секретні запитання. Такі відомості можуть становити небезпеку, навіть якщо їх надіслали близькій людині або зберегли в чаті із самим собою.

При цьому звичайне видалення повідомлення не завжди означає його остаточне зникнення. Копії листування можуть залишатися в резервних збереженнях, тому варто перевіряти й налаштування резервного копіювання.

Найбільший ризик виникає, коли стороння людина отримує доступ до розблокованого смартфона. Тому конфіденційні відомості краще не накопичувати у звичайних SMS та месенджерах, а повідомлення з чутливими даними видаляти, щойно вони перестають бути потрібними.

Раніше Новини.LIVE писали, що старі SMS і листування в месенджерах можуть становити загрозу навіть тоді, коли на перший погляд здаються нешкідливими. Якщо смартфон потрапить до чужих рук або його зламають, збережені повідомлення можуть допомогти шахраям дістатися до особистих даних, акаунтів і фінансів власника.

Також Новини.LIVE розповідали, що серед численних повідомлень, які щодня надходять на телефон, можуть залишатися відомості, небезпечні у разі втрати пристрою. Тому окремі SMS і листування краще своєчасно видаляти, щоб не залишати зловмисникам підказок для отримання доступу до конфіденційної інформації та грошей.