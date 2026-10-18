Приложение "Сообщения" на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Обычные SMS и переписка в мессенджерах могут содержать информацию, которой мошенникам достаточно для получения доступа к личным данным. Особую опасность представляют сообщения с банковскими кодами, фотографиями документов и паролями, если смартфон попадет в чужие руки.

О том, какие сообщения лучше не оставлять в памяти телефона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на iTechua.

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Какие сообщения нужно удалять со смартфона

Прежде всего стоит удалять SMS с одноразовыми кодами подтверждения и паролями для входа в банковские сервисы. Даже если код уже использован, сохраненное сообщение может помочь злоумышленникам, получившим доступ к другим личным данным владельца.

После удаления таких SMS желательно проверить корзину сообщений. На Android и iPhone удаленные записи могут ещё некоторое время храниться в памяти устройства, в зависимости от приложения и его настроек.

Не менее опасно оставлять в обычных чатах фотографии паспорта, водительского удостоверения и других документов. Если телефон окажется в руках мошенников, эти изображения могут использовать для попыток оформления микрозаймов, регистрации SIM-карт или незаконного распространения персональных данных.

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Если цифровые копии документов необходимо хранить, лучше использовать защищенное хранилище с шифрованием и двухфакторной аутентификацией. Среди возможных решений упоминаются 1Password, NordLocker и Google Files.

Третья категория — личная переписка, в которой содержатся PIN-коды, номера банковских карт, CVC-коды, домашние адреса или ответы на секретные вопросы. Такие сведения могут представлять опасность, даже если их отправили близкому человеку или сохранили в чате с самим собой.

При этом обычное удаление сообщения не всегда означает его окончательное исчезновение. Копии переписки могут оставаться в резервных копиях, поэтому стоит проверять и настройки резервного копирования.

Наибольший риск возникает, когда посторонний человек получает доступ к разблокированному смартфону. Поэтому конфиденциальную информацию лучше не накапливать в обычных SMS и мессенджерах, а сообщения с конфиденциальными данными удалять, как только они перестают быть нужными.

Ранее Новини.LIVE писали, что старые SMS и переписка в мессенджерах могут представлять угрозу даже тогда, когда на первый взгляд кажутся безобидными. Если смартфон попадет в чужие руки или его взломают, сохраненные сообщения могут помочь мошенникам получить доступ к личным данным, аккаунтам и финансам владельца.

Также Новини.LIVE рассказывали, что среди многочисленных сообщений, которые ежедневно поступают на телефон, могут оставаться сведения, опасные в случае потери устройства. Поэтому отдельные SMS и переписку лучше своевременно удалять, чтобы не оставлять злоумышленникам подсказок для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам.