Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Какие SMS превращают телефон в "открытое окно" для мошенников

Какие SMS превращают телефон в "открытое окно" для мошенников

Ua ru
18 октября 2026 06:32
Защитите свои данные: 3 категории сообщений, которые нужно удалять с телефона кадр из видео/YouTube
Приложение "Сообщения" на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Обычные SMS и переписка в мессенджерах могут содержать информацию, которой мошенникам достаточно для получения доступа к личным данным. Особую опасность представляют сообщения с банковскими кодами, фотографиями документов и паролями, если смартфон попадет в чужие руки.

О том, какие сообщения лучше не оставлять в памяти телефона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на iTechua.

Реклама

Какие сообщения нужно удалять со смартфона

Прежде всего стоит удалять SMS с одноразовыми кодами подтверждения и паролями для входа в банковские сервисы. Даже если код уже использован, сохраненное сообщение может помочь злоумышленникам, получившим доступ к другим личным данным владельца.

После удаления таких SMS желательно проверить корзину сообщений. На Android и iPhone удаленные записи могут ещё некоторое время храниться в памяти устройства, в зависимости от приложения и его настроек.

Не менее опасно оставлять в обычных чатах фотографии паспорта, водительского удостоверения и других документов. Если телефон окажется в руках мошенников, эти изображения могут использовать для попыток оформления микрозаймов, регистрации SIM-карт или незаконного распространения персональных данных.

Читайте также:

Если цифровые копии документов необходимо хранить, лучше использовать защищенное хранилище с шифрованием и двухфакторной аутентификацией. Среди возможных решений упоминаются 1Password, NordLocker и Google Files.

Третья категория — личная переписка, в которой содержатся PIN-коды, номера банковских карт, CVC-коды, домашние адреса или ответы на секретные вопросы. Такие сведения могут представлять опасность, даже если их отправили близкому человеку или сохранили в чате с самим собой.

При этом обычное удаление сообщения не всегда означает его окончательное исчезновение. Копии переписки могут оставаться в резервных копиях, поэтому стоит проверять и настройки резервного копирования.

Наибольший риск возникает, когда посторонний человек получает доступ к разблокированному смартфону. Поэтому конфиденциальную информацию лучше не накапливать в обычных SMS и мессенджерах, а сообщения с конфиденциальными данными удалять, как только они перестают быть нужными.

Ранее Новини.LIVE писали, что старые SMS и переписка в мессенджерах могут представлять угрозу даже тогда, когда на первый взгляд кажутся безобидными. Если смартфон попадет в чужие руки или его взломают, сохраненные сообщения могут помочь мошенникам получить доступ к личным данным, аккаунтам и финансам владельца.

Также Новини.LIVE рассказывали, что среди многочисленных сообщений, которые ежедневно поступают на телефон, могут оставаться сведения, опасные в случае потери устройства. Поэтому отдельные SMS и переписку лучше своевременно удалять, чтобы не оставлять злоумышленникам подсказок для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам.

сообщения опасные сообщения телефонные мошенники функции смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации