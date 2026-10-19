Смартфон Xiaomi в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Власники смартфонів Xiaomi можуть помічати рекламні оголошення не лише в застосунках, а й у системному інтерфейсі телефона. Більшу частину такої реклами можна прибрати через налаштування MIUI та HyperOS, однак для цього доведеться змінити кілька параметрів.

Про способи вимкнення реклами на смартфонах Xiaomi пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Як вимкнути системну рекламу на Xiaomi

Однією з причин популярності Xiaomi залишається доступна вартість смартфонів. Водночас компанія використовує додаткові способи заробітку, серед яких реклама та рекомендації у фірмовій оболонці MIUI і HyperOS.

Рекламні блоки можна зустріти у файловому менеджері, музичному програвачі та інших встановлених програмах. Раніше вони навіть з'являлися в системних налаштуваннях, проте згодом виробник відмовився від такого розміщення.

Насамперед варто вимкнути MSA (MIUI System Ads) — компонент, через який відображається значна частина системних оголошень.

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Для цього:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть до розділу "Паролі та безпека";

знайдіть пункт "Авторизація та відкликання";

вимкніть MSA.

На деяких пристроях із HyperOS потрібне меню розташоване в розділі "Відбитки пальців, дані обличчя та блокування екрана".

Після цього можна обмежити персоналізацію реклами. У налаштуваннях безпеки відкрийте "Конфіденційність", далі — "Рекламні служби" та вимкніть персоналізовані рекламні рекомендації. У різних версіях системи цей перемикач може називатися "Персоналізація реклами".

Проте навіть після зміни цих параметрів частина оголошень може залишитися у фірмових застосунках Xiaomi. Їхні рекламні налаштування потрібно змінювати окремо:

у застосунку "Завантаження" відкрийте налаштування та вимкніть показ рекомендованого контенту;

у "Темах" знайдіть параметри персоналізованих рекомендацій і реклами та вимкніть їх;

у "Музиці" перейдіть до розширених налаштувань і деактивуйте пункт "Показувати рекламу";

у Mi Browser відкрийте розділ "Конфіденційність та безпека" й вимкніть персоналізовані сервіси.

Точні назви меню можуть змінюватися залежно від моделі смартфона та версії MIUI або HyperOS.

Як позбутися реклами у "Провіднику" та "Безпеці"

Додаткові рекомендації можуть з'являтися у стандартних застосунках "Безпека" та "Провідник". Для їх вимкнення передбачені окремі параметри.

У "Безпеці" потрібно натиснути на значок шестикутника у верхньому правому куті та вимкнути опцію "Отримувати рекомендації". Потім варто перейти до розділу "Очищення" та деактивувати аналогічний перемикач.

На старіших смартфонах із MIUI реклама у файловому менеджері вимикається через меню з трьома горизонтальними лініями. Там потрібно відкрити "Налаштування", перейти до пункту "Про додаток" і вимкнути рекомендації.

У HyperOS відповідні можливості можуть відрізнятися. На деяких пристроях необхідно відкрити "Провідник", натиснути на три крапки у верхньому правому куті, перейти до налаштувань та вибрати Withdrawal of Consent — відкликання згоди.

Ще один спосіб зменшити персоналізацію оголошень — скинути або видалити рекламний ідентифікатор Google. Для цього відкрийте "Налаштування", перейдіть до Google, виберіть "Усі сервіси" та знайдіть параметри рекламного ідентифікатора.

Видалення або скидання ідентифікатора не прибере всю рекламу зі смартфона, але допоможе обмежити використання даних для її персоналізації.

Раніше Новини.LIVE писали, що поява реклами товарів, про які людина нещодавно говорила вголос, нерідко викликає підозри щодо роботи смартфона. Коли після звичайної розмови соцмережі починають показувати схожі пропозиції, може скластися враження, ніби пристрій постійно підслуховує власника.

Також Новини.LIVE розповідали, що збіг між особистими розмовами та рекламними оголошеннями ще не доводить таємного прослуховування смартфона. Технічних підтверджень такої масової практики немає, натомість рекламні алгоритми здатні досить точно визначати інтереси користувачів за їхньою поведінкою в цифровому середовищі.